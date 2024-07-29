Во внезапных резких сменах ливней и засух виноваты люди, — исследования

Во всем мире люди замечают, что ливни и засухи становятся все более непостоянными. Сильные осадки происходят чаще, а засушливые периоды длятся дольше и становятся более суровыми. Новое исследование предоставляет первые систематические наблюдательные доказательства того, что климатические изменения, вызванные человеком, делают структуру осадков более изменчивой во всем мире.

Опубликовано в журнале Science 26 июля совместное исследование Института физики атмосферы (IAP) Академии наук Китая, Университета Академии наук Китая (UCAS) и Метеорологического бюро Великобритании под названием «Антропогенное усиление изменчивости осадков за последнее столетие» показывает систематическое увеличение изменчивости осадков с 1900-х годов от глобальных до региональных масштабов и от дневных до внутрисезонных отрезков времени.

Изменчивость осадков означает неравномерность во времени и количестве. Более высокая изменчивость означает, что осадки более неравномерно распределяются во времени, что приводит к более влажным и более сухим периодам. В некоторых местах всего за несколько дней может выпасть годовое количество дождей, происходят длительные сухие периоды, сопровождающиеся сильными ливнями, засухи и наводнения быстро сменяют друг друга.

Климатические модели предсказали, что изменчивость будет расти с будущим потеплением, но это исследование подтверждает, что эта закономерность возникла только в течение последнего века.

Исследователи обнаружили, что изменчивость количества осадков выросла с 1900-х годов более чем на 75% для исследуемых участков суши, в частности в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки. Они обнаружили, что суточная изменчивость осадков во всем мире выросла на 1,2% за десятилетие.

«Увеличение изменчивости осадков в основном связано с антропогенными выбросами парниковых газов, которые привели к более теплой и влажной атмосфере. Это означает, что даже если атмосферная циркуляция остается неизменной, дополнительная влажность в воздухе приводит к более интенсивным дождям и более резким колебаниям. На эти изменения также влияет региональная атмосферная циркуляция в десятилетних временных масштабах», — говорит доктор Чжан Вэнься, ведущий автор исследования и доцент IAP. «Будущее, о котором мы волнуемся, уже здесь. Увеличение изменчивости осадков, которое мы наблюдали, добавляет важные доказательства больших постоянных изменений, что затрудняет прогнозирование и учет воздействия на окружающую среду», — говорит доктор Чжоу Тяньцзюнь, старший научный сотрудник IAP и профессор UCAS, а также соавтор исследования.

По словам доктора Ву Пейли, научного эксперта из Метеорологического бюро и соавтора исследования, быстрые экстремальные изменения климатических моделей создают значительные риски для климатической устойчивости инфраструктуры, экономического развития, функционирования экосистем и поглощения углерода. Он настаивает на немедленных «адаптационных» мероприятиях.

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Источник: SciTechDaily