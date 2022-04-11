Vodafone наладил связь в 20 населенных пунктах Киевской, Черниговской и Херсонской областей. А в Запорожье восстановлен доступ к интернету от «Укртелекома»

Инженеры мобильного оператора Vodafone на выходных, 9-10 апреля, восстановили связь в 20 населенных пунктах Киевской, Черниговской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Снова есть возможность пользоваться связью у жителей 18 населенных пунктов Киевской области: Березовка, Большой Круполь, Войтово, Остролучье, Дмитровка, Калиновка, Капитановка, Квитневе, Клавдиево-Тарасово, Колонщина, Красиловка, Лехновка, Лукашев, Перемога и Стоянка. В столице также удалось вернуть в штатную работу несколько базовых станций в разных районах, восстановлена ​​внешняя часть внутреннего покрытия в ТРЦ «Ретровиль», повреждения в результате ракетной атаки», — сказано в публикации.

Возобновлена ​​связь в двух населенных пунктах Херсонской области: в Бериславе и его пригороде, а также в селе Тягинка и окрестностях.

Восемь населенных пунктов Черниговской области снова «в эфире»: поселки городского типа Михайло-Коцюбинское, Лосиновка, Талалаевка и Репки, а также села Великая Дорога, Коломийцевка, Сальное и Ровчак-Степановка.

Кроме того, уже свыше полутора месяцев специалисты Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи вместе с украинскими провайдерами и операторами обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сотни людей работают в экстремальных условиях, иногда под обстрелами врага, рискуя собственными жизнями.

Vodafone в Киевской области обеспечил возобновление работы 30 базовых станций. В Иванкове Киевской области наконец-то восстановлено покрытие благодаря усилиям инженеров lifecell и оборудованию Starlink от SpaceX. Об этом заявили в Госспецсвязи.

На выходных специалисты «Укртелекома» закончили возобновление интернет-доступа в Запорожье. Абоненты уже могут воспользоваться услугами компании. Возобновлено предоставление интернет-услуг в Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Также по распоряжению НЦУ на 50% увеличено количество линий для звонков клиентам российских операторов, чтобы рассказать о реальных потерях среди военных страны-агрессора, о повальном мародерстве россиян, об уничтоженных городах, убитых и изнасилованных «асвобадителями» детях.