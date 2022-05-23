Vodafone расширила географию услуги «Доступный роуминг» — она действует теперь в 32 странах

Vodafone Украина (входит в состав азербайджанского холдинга NEQSOL Holding) сообщила расширила географию услуги «Доступный роуминг» (бесплатный интернет и звонки в роуминге) и добавила еще пять стран: США, Канаду, Израиль, Швейцарию и Азербайджан. В целом, эта услуга теперь действует в 32 странах.

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С 23 мая 2022 года клиенты Vodafone, которые вынуждены были выехать в эти страны, могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге, оплачивая только обычную украинскую абонплату — оператор отменил плату в конце апреля. По условиям, в рамках услуги предоставляется 10 ГБ интернета, 300 минут: 250 выходных на украинские номера Vodafone, 50 минут — на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие вызовы из любой сети. В пакете также входит 100 SMS.

Услуга действует в 32 странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции

Vodafone автоматически подключает услугу «Доступный роуминг» для абонентов подписки при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов при уплаченном счете.

Также услугу можно подключить самостоятельно один раз в месяц. Для этого нужно оплатить обычную абонплату за свой украинский тариф или убедиться, что она уплачена и набрать на телефоне *600*6#. После исчерпания пакет услуг будет действовать базовая тарификация в роуминге.

Для новых пяти стран снижается также базовая тарификация в роуминге: каждые 100 МБ — 5 грн, 10 мин — 15 грн и 15 SMS — 1,5 грн.

На прошлой неделе Украина инициировала переговоры по присоединению к роуминговому пространству ЕС. Если в конце концов Украина войдет в роуминговое пространство ЕС, то украинцы, путешествуя по всему Евросоюзу, смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без дополнительных доплат.