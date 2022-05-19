Украина инициировала переговоры по присоединению к роуминговому пространству ЕС

Интеграция в Единый цифровой рынок ЕС — одна из приоритетных целей украинского правительства. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

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Во время встречи Михаил Федоров отметил, что Украина заинтересована во взаимосовместимости украинских цифровых документов с европейскими, а команда Минцифры уже активно работает с европейскими партнерами по разработке Европейского кошелька цифровой идентификации (European Digital Identity Wallet) Инициатива создания специальной системы для обеспечения способа идентификации для граждан, резидентов и компаний ЕС, которые хотят идентифицировать себя или предоставить подтверждение определенной личной информации. По замыслу, этот кошелек можно будет использовать как для онлайн, так и офлайн для получения государственных и частных услуг по всему ЕС..

Также лидер Минцифры подчеркнул, что Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС, и предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне.

«Миллионы мирных украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Сейчас это более 5,7 млн. наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы разлученные семьи продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями. Для этого важно обеспечивать возможность бесплатного или пониженного роуминга для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны. Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. Считаем это логическим продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС», Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации Украины

Если в конце концов Украина войдет в роуминговое пространство ЕС, то украинцы, путешествуя по всему Евросоюзу, смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без дополнительных доплат.

Поскольку значительная часть телекоммуникационной инфраструктуры была разрушена российскими захватчиками и нуждается в восстановлении, Минцифра совместно с партнерами DG CONNECT прорабатывает возможность присоединения к Программе Connecting Europe Facility. Минцифра сформировала предварительный перечень технических потребностей, которые планируется совместно с DG CONNECT коммуницировать среди европейских партнеров.

Ранее ЕС ввел бесплатный роуминг для беженцев из Украины, а большая тройка операторов в Украине (Vodafone, Киевстар и lifecell) предоставляет пакеты бесплатных услуг в роуминге в пределах собственных тарифов.