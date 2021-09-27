



Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна побив власний рекорд швидкості. Для цього Vodafone спільно з компанією Nokia провели тестування роботи мережі у принципово новий спосіб — інженери успішно здійснили агрегацію чотирьох несучих частот: LTE1800 20Mhz 4×4 + LTE2100 10Mhz 4×4 + LTE2600 10Mhz 4×4 + LTE900 5Mhz 2×2.

Результатом експерименту став новий рекорд швидкості – на комерційній базової станції, розташованій на технологічному майданчику оператора, вдалося отримати пікову швидкість 772 Мбіт/с. Проведене тестування показало, що потенціал технології LTE не тільки в освоєнні нових діапазонів частот, але й у використанні вже наявних частотних ресурсів мобільних операторів.

У оператора Vodafone Україна зазначили, що продовжують інтенсивне будівництво та впровадження нових технологій на мережі. У травні цього року Vodаfone вже встановив рекорд швидкості, розігнавши мережу 4G до 733 Мбіт/с із застосуванням обладнання Nokia Airscale. Лінійка обладнання Nokia Airscale здатная забезпечити компанії Vodаfone Україна свободу дій щодо запуску сервісів на базі будь-яких дозволених (2G, 3G, 4G) та майбутніх технологій (5G).

Джерело: Vodafone Україна