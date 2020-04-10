Vodafone Украина протестировал оборудование Nokia AirScale в 4G-сети Киева на частотах 1800 и 2600 МГц, достигнув скорости мобильного интернета 525 Мбит/сек

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина провел тестирование оборудования AirScale trial в 4G-сети на частотах 1800 и 2600 МГц в Киеве, во время которого удалось достичь рекордной скорости передачи данных в 525 Мбит/сек. Данное оборудование относится к разработкам следующего поколения от Nokia, которое уже готово к работе с сетями 5G.

Специалисты компании отметили, что мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

В частности, оператор завершил работы по переводу стандарта LTE на полосу 15 МГц по всей территории Закарпатской области. Это позволило существенно повысить емкость сети Vodafone в регионе. Инженеры компании переконфигурировали более 250 площадок в Закарпатье, в том числе и в труднодоступной горной местности.

Также они расширили полосу пропускания сети LTE в Одессе и Одесской области, в Житомирской области, а также в Умани Черкасской области. Vodafone проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Кропивницком, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. На завершающей стадии технические работы по расширению полосы LTE в Ивано-Франковской и Волынской областях.

Напомним, что ранее Vodafone Украина сделал бесплатным на период карантина общение в социальных сетях и мессенджерах с помощью услуги Online Pass, а также предоставил бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit.

Источник: Vodafone Украина