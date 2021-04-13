Vodafone Україна у 2020 році: Дохід 18 млрд грн (+14%), 19 млн клієнтів, 3,8 млрд грн інвестицій та прискорення розвитку цифрових послуг





Сьогодні під час прес-конференції в онлайні компанія Vodafone Україна презентувала результати роботи у 2020 році. Дохід компанії перевищив 18 млрд грн, компанія продемонструвала двоцифрове зростання, збільшивши дохід на 14%. Зростання показників OIBDA на 18%, до 9,8 млрд грн і маржа OIBDA на 2,1 п.п. – до 54,2% – свідчать про збільшення ефективності бізнесу. Абонентська база залишається стабільною, послугами Vodafone користуються 19 млн клієнтів. При цьому в 2020 році на 18% зросла кількість контрактних підключень.

Активний розвиток отримали нові напрямки бізнесу — доходи від big data збільшилися на 81% за рік, кількість IoT підключень – на 73% за два роки. Незважаючи на складну економічну ситуацію, Vodafone зберіг обсяг інвестицій в розвиток мережі на колишньому рівні. Компанія інвестувала 3,8 млрд грн у 2020 році, в 1,5 рази збільшивши за рік кількість базових станцій. Загалом інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015 – 2020 роках перевищили 28,8 млрд грн.

Компанія також значно збільшила доступність швидкісного інтернету завдяки розвитку національного покриття в діапазоні LTE 900 МГц, у першу чергу, в селах. На кінець 2020 року 81% українців могли користуватися 4G у мережі Vodafone.

Швидкий розвиток мережі та обмеження оффлайн активності, пов’язане з пандемією, спричинили зміни у споживанні мобільного інтернету. Робота і навчання, адміністративні послуги, спілкування – більшість сфер життя перейшло в онлайн. Це призвело до зростання популярності цифрових продуктів – так, наприклад, на 25% збільшилася кількість користувачів застосунка для самообслуговування My Vodafone.

Кількість дата-користувачів в мережі Vodafone досягла 12,2 млн у 2020 році, або 41% дата-користувачів в базі. З них 7,3 млн клієнтів користуються 4G інтернетом. Завдяки інвестиціям у розширення покриття і ємнісного ресурсу, LTE Vodafone став лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні за результатами незалежного дослідження Ookla в другому півріччі 2020 року.

«У 2020 році ми приділили особливу увагу боротьбі з цифровим розривом у країні та забезпеченню рівного доступу до сучасних технологій і цифрових послуг для всіх. Сьогодні ми фокусуємося не тільки на впровадженні нових технологій, але і на тому, як ці технології впливатимуть на людей, навколишнє середовище, подолання труднощів, з якими сьогодні стикається вся планета, – зазначає Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна. – Кількість і швидкість технологічних змін змінюють якість нашого життя вже сьогодні. Разом з нашими клієнтами і партнерами, за допомогою наших технологій ми можемо прискорити наш спільний прогрес».

У 2020 році компанія запустила низку цифрових сервісів і платформ, які дозволили задовольнити зростаючий попит і закласти основу для якісних змін:

власна мережа для Інтернету речей на базі технології NB-IoT;

коннектівіті-платформа на базі глобальної IoT платформи Vodafone, світового лідера в області IoT;

eSIM на мережі Vodafone;

платформа Omnibulk-channel Messaging для проведення цільових розсилок мільйонів повідомлень в кілька кліків по різних каналах: через SMS, Push-повідомлення, Viber, FB-messenger, WhatsApp, Telegram, e-mail.

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У 2020 році Vodafone Україна виділив 60 мільйонів гривень на підтримку країни у боротьбі з пандемією, включаючи пряму фінансову допомогу на закупівлю ШВЛ та іншого медичного обладнання, надання безкоштовних послуг зв’язку медикам і клієнтам.

Зміни 2020 року відобразились у новому позиціонуванні бренду. Vodafone переосмислив філософію бізнесу, яка втілилася у новому слогані «Together we can» і місії компанії – «Разом з нашими клієнтами ми розвиваємо світ». Сутність нового позиціонування розкриває відео-ролик «Технології та Люди. Разом ми зможемо».

Джерело: Vodafone Україна