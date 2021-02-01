eSIM 2021: Какие украинские операторы поддерживают и что предлагают

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В конце 2020 года четыре мобильных оператора Украины стали поддерживать технологию eSIM. Последним к тройке 3Mob, Vodafone и Lifecell присоединился «Киевстар», поэтому в 2021 электронная карта может быть у каждого, вне зависимости от оператора. Правда, тут есть некоторые нюансы и ограничения, а все детали, особенности технологии, тарифы и перечень поддерживаемых устройств мы озвучим ниже.

Что такое eSIM?

eSIM — миниатюрный чип на плате смартфона, планшета, «умных» часов или других гаджетов, который заменяет привычную пластиковую SIM-карту. Если производитель не установил его в модели изначально, то доставить самому, как в случае с обычной «симкой», не выйдет. Именно поэтому воспользоваться этой технологией могут только владельцы определенных моделей.

С подключением услуги на eSIM записываются шифрованные данные абонента в виде QR-кода. Они хранят информацию о профиле пользователя, его номер телефона и прочее. На одном чипе разрешено иметь несколько профилей (до пяти) и даже от разных операторов. При этом можно продолжать использовать свою старую SIM-карту (надо уточнять у оператора) и все это будут разные номера.

Правда, стоит учесть, что при звонке на «симку» профили eSIM временно блокируются. Это ограничения не технологии, а возможностей телефонов, в большинстве своем использующих один радиомодуль.

Украинские операторы пока поддерживают eSIM только в смартфонах, за исключением некоторых моделей планшетов и смарт-часов у Lifecell и Vodafone. Почти всегда это флагманы, но с каждым годом их перечень расширяется. Скорее всего, через год-другой такие чипы начнут ставить в доступные и среднебюджетные модели.

Условия, тарифы и прочие нюансы у всех разные, поэтому давайте уточним их ниже. Но прежде чем это сделать, нужно убедиться, что ваша модель поддерживает эту технологию.

Какие устройства поддерживают eSIM?

На сайтах операторов перечень моделей немного разный, а у некоторых даже есть в списке планшеты и даже одни смарт-часы. Но все они просят убедиться, что ваш девайс сертифицирован в Украине. К сожалению, поддержку eSIM на Apple Watch украинские операторы пока предложить не могут.

Полный перечень аппаратов с поддержкой eSIM:

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Note20 Ultra;

iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 4 Xl;

Huawei P40, Huawei P40 Pro

Microsoft Surface Pro

Motorola RAZR 2019;

iPad Pro 11-inch (1st generation), iPad Pro 11-inch (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad (7th generation), iPad mini (5th generation);

HP Spectre Folio, Lenovo Yoga 630, Gemini PDA, Xiaomi Mi Watch (эти модели указаны только у Lifecell).

Как подключить и использовать eSIM?

При подключении eSIM у любого оператора номер почти всегда остается. Пополнение счета тоже не меняется — абоненту все так же нужно скидывать деньги на номер с приложения, банкомата, терминала или любым другим удобным способом.

«Киевстар»

Перейти с существующего номера на eSIM сейчас могут абоненты только предоплаченной связи «Киевстар», для контрактных эта возможность не доступна. Чтобы подключиться владельцам припейда нужно зайти в приложение «Мой Киевстар» и выбрать опцию «Заменить SIM на eSIM». Дальше требуется следовать подсказкам и оформить переход. То же самое можно сделать в веб-версии приложения. Детальные инструкции для устройств на Android и iOS смотрите здесь.

Чтобы подключить новый номер надо купить один из тарифов оператора в их интернет-магазине. Лучше это делать с другого устройства, потому что так будет проще отсканировать нужный QR-код тем гаджетом, на который вы хотите привязать eSIM. Дальше следуйте подсказкам и завершите активацию. При желании QR-код отправят на указанную электронную почту.

У «Киевстара» для eSIM есть три тарифа:

«eSIM Общение без границ» — базовый пакет со стоимостью подключения 100 грн, но дальнейшей оплатой в размере 125 грн на 28 дней;

«eSIM Развлечения без границ» — пакет со стоимостью подключения 100 грн, но с большим количеством трафика и абонплатой 175 грн на 28 дней;

«eSIM Видео без границ» — самый дорогой пакет оператора, стоимость его подключения составляет 150 грн, а абонплата 225 грн на 28 дней.

Тариф eSIM Общение без границ eSIM Развлечения без границ eSIM Видео без границ Условия Безлимитные звонки внутри сети, 6000 МБ интернета, 60 минут на другие номера Безлимитные звонки внутри сети, 12 000 МБ интернета, 120 минут на другие номера Безлимитные звонки внутри сети, 18 000 МБ интернета, 180 минут на другие номера Цена Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 125 грн Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 175 грн Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 225 грн

Vodafone

У Vodafone по предоплате можно купить eSIM-карту с тарифом SuperNet Pro в их онлайн-магазине за 150 гривен.

Через несколько минут QR-код придет на указанную электронную почту, где ее нужно будет активировать по инструкции. При желании тариф можно заменить на любой другой из списка. Цены от 50 до 230 гривен в месяц.

Контрактным и корпоративным абонентам также нужно купить карту eSIM и выбрать тариф, но для ее активации придется идти в любой ближайший магазин Vodafone с ИНН и паспортом.

Тариф Виртуальная eSIM для замены обычной SIM-карты Виртуальная eSIM с тарифом SuperNet Pro Условия Согласно вашего тарифного плана Безлимитные звонки внутри сети, 12 000 МБ интернета, 150 минут на другие номера Цена Подключение — 100 грн. Дальше согласно вашего тарифного плана Подключение и ежемесячная плата — 150 грн

lifecell

Предоплаченным абонентам lifecell нужно зайти на сайт оператора и купить «Стартовый пакет lifecell eSIM» за 150 гривен. Это же можно сделать через терминал пополнения EasyPay. На указанный адрес электронной почты придет QR-код, который нужно будет отсканировать и сделан определенные действия для активации электронной «симки» eSIM. Подробные инструкции смотрите тут. Дальше нужно выбрать один из имеющихся тарифов и подключиться к нему. Цены от 40 до 300 гривен. К слову, lifecell пока единственный в Украине оператор, который позволяет выбирать номер eSIM.

Тариф Стартовый пакет lifecell eSIM Условия Согласно выбранного тарифного плана Цена Подключение и активация 150 грн. Они остаются на счету. Дальше согласно выбранного тарифного плана

3Mob

Абонентам 3Mob можно купить стартовый пакет eSIM в онлайн-магазине оператора. При подключении это всегда будет тариф «Интернет М» + eSIM за 250 гривен. Других вариантов для этой технологии у оператора нет.

При покупке указываем электронную почту, на нее приходит QR-код, сканируем его на нужном устройстве и активируем номер комбинацией * 100 #. Детальные инструкции читайте на сайте 3Mob.

Тариф Интернет М + eSIM Условия Безлимитные звонки внутри сети, 7500 МБ интернета, 100 минут на другие номера Цена Подключение и активация 250 грн. Дальше 80 грн в месяц

Какие плюсы и минусы перехода на eSIM?

Плюс: Возможность иметь на одном чипе eSIM до пяти разных номеров.

Минус: Активировать можно только один из них, а остальные будут заблокированы.

Плюс: Почти всегда заменить обычную пластиковую SIM-карту на eSIM можно удаленно без прихода в магазин.

Минус: Подключить eSIM на любой смартфон пока не выйдет. Технология относительно новая и поддерживается ограниченным количеством смартфонов, планшетов и «умных» часов.

Плюс: Одним номером можно пользоваться на разных устройствах. Например, с SIM-карты на старом телефоне и с eSIM на новом.

Минус: Эта функция пока не работает в Украине.

Плюс: Если телефон с eSIM украдут, то такой номер блокируется за секунды и быстро восстанавливается на другом смартфоне без привычных походов к оператору.

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А что думаете о технологии eSIM вы? Какие видите положительные и отрицательные стороны вы? Делитесь опытом использования и мыслями в комментариях.