Vodafone Украина обновил услугу Online PASS для онлайн-обучения и удаленной работы и сделал ее бесплатной до 14 января 2021 года

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина обновил услугу Online PASS и запустил акцию «Online PASS в подарок». В рамках данной акции абоненты операторы смогут безлимитно и без платы за трафик пользоваться веб-ресурсами, которые чаще всего нужны для онлайн-обучения и удаленной работы. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

«Сделать доступными приложения, которые в условиях адаптивного карантина очень важны для тысяч украинцев – это инициатива, с которой к нам обратился Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Мы тщательно проанализировали, какие именно программы и приложения стали востребованы абонентами для онлайн учебы и работы. И предложенные нами уникальные условия – безлимит без платы за трафик – станут весомой помощью в современной реальности школьникам, студентам, офисным сотрудникам, предпринимателям», – прокомментировала Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью Vodafone Украина.

Абоненты, которые подключат услугу до 14 января 2021 года включительно, смогут бесплатно пользоваться «Online PASS» в рамках акции «Online PASS в подарок». С 15 января 2021 стоимость услуги составит 50 грн/мес.

Для того, чтобы подключить Onlines PASS по акции, нужно набрать комбинацию * 316 * 1 # и нажать клавишу вызова. Для подключения и использования услуги «Online PASS» у абонента должен быть подключенный пакет услуг на месяц. Детально об условиях акции можно узнать по следующей ссылке.

Источник: Vodafone Украина