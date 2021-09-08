Мобільний оператор Vodafone Україна завершив покупку компанії Vega





Група компаній Vodafone Україна повідомила про завершення придбання 99,99% акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв’язку. ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» надає послуги фіксованого доступу до інтернету. ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» володіють частотним ресурсом в діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також в діапазоні 2,5-2,7 ГГц.

Vodafone Україна планує продовжувати здійснювати ті ж види господарської діяльності, які зараз здійснюють ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ». Метою покупки даних компаній для Vodafone Україна є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв’язку. Дана угода не призведе до монополізації чи будь-якого обмеження конкуренції на ринку, з огляду на те, що частки учасників угоди на задіяних ринках незначні, а ринок є високо конкурентним.

«Вихід на ринок фіксованого зв’язку стане для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі два роки, – коментує заяву Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна. – Ми плануємо надавати конвергентні послуги, оскільки споживачі хочуть отримувати усі послуги – мобільний зв’язок, мобільний і домашній інтернет, телебачення «з одних рук» з гарантованою якістю і зручним сервісом Vodafone, до якого вже звикли наші клієнти».

Джерело: Vodafone Україна