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Мобільний оператор Vodafone Україна завершив покупку компанії Vega

Мобільний оператор Vodafone Україна завершив покупку компанії Vega

Мобільний оператор Vodafone Україна завершив покупку компанії Vega


Група компаній Vodafone Україна повідомила про завершення придбання 99,99% акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв’язку. ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» надає послуги фіксованого доступу до інтернету. ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» володіють частотним ресурсом в діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також в діапазоні 2,5-2,7 ГГц.

Vodafone Україна планує продовжувати здійснювати ті ж види господарської діяльності, які зараз здійснюють ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ». Метою покупки даних компаній для Vodafone Україна є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв’язку. Дана угода не призведе до монополізації чи будь-якого обмеження конкуренції на ринку, з огляду на те, що частки учасників угоди на задіяних ринках незначні, а ринок є високо конкурентним.

«Вихід на ринок фіксованого зв’язку стане для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі два роки, – коментує заяву Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна. – Ми плануємо надавати конвергентні послуги, оскільки споживачі хочуть отримувати усі послуги – мобільний зв’язок, мобільний і домашній інтернет, телебачення «з одних рук» з гарантованою якістю і зручним сервісом Vodafone, до якого вже звикли наші клієнти».

Джерело: Vodafone Україна

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