Vodafone восстановил мобильную связь в Северодонецке, Рубежном и части Лисичанска

Украинский оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что специалисты компании восстановили мобильную связь в Северодонецке, Рубежном и части Лисичанска.

С учетом недавно запущенного национального роуминга это обозначает, что абоненты Киевстара и lifecell, которые могут испытывать проблемы с доступом к связи также получат возможность связаться с родными и близкими.

Напомним, что 7 марта 2022 года мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объявили о запуске национального роуминга в Украине. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. В результате при исчезновении связи в сети одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.