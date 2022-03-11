Vodafone возобновил мобильную связь в Авдеевке, Каменце, Чугуеве, Бердянске, Приморске, Днепрорудном, Энергодаре

Мобильный оператор Vodafone Украина восстановил связь в городах и поселках, где она пропала в результате обстрелов со стороны российских военных. В частности, мобильная связь появилась в Авдеевке, Каменке, Чугуеве, Бердянске, Приморске, Днепрорудном и Энергодаре.

«Даже если ситуация будет меняться, инженеры компании готовы мгновенно реагировать и делать все возможное, чтобы поскорее возобновить работу сети»

Напомним, что ранее украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объединились и запустили национальный роуминг. В результате любой абонент данных операторов может использовать не только «свою» сеть, но и любую другую, доступную в данной местности.