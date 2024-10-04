Новости Авто 04.10.2024 в 10:15 comment views icon

Volkswagen ID.7 Pro S преодолел 794 км на одном заряде батареи в условиях реального мира

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Volkswagen ID.7 Pro S преодолел 794 км на одном заряде батареи в условиях реального мира

Электромобиль Volkswagen ID.7 Pro S имеет многообещающий заявленный запас хода — 709 км по циклу WLTP. Однако теперь производитель утверждает, что автомобиль не только способен проехать такое расстояние в условиях реального мира, а даже значительно превысить заявленную автономность. Во время тестирования в реальном мире Volkswagen ID.7 Pro S преодолел впечатляющие 794 км на одном заряде батареи, превысив номинальный запас хода на 12%.

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Испытания проводила команда Volkswagen Team Switzerland. Они проходили на дорогах общего пользования вблизи Цюриха. В испытаниях участвовала команда из восьми водителей, которые поочередно сидели за рулем. Маршрут длиной 81 км включал сочетание шоссе, городских улиц и сельских дорог с различным рельефом, имитируя условия повседневного вождения. Команда под руководством Феликса Эгольфа, эксперта по вождению электромобилей на большие расстояния, завершила путешествие за 15 часов 42 минуты, сохраняя среднюю скорость 51 км/ч. Так что явно шоссе занимало большую часть испытаний. Среднее потребление энергии Volkswagen ID.7 Pro S во время теста составило впечатляющие 10,3 кВт-ч/100 км.

Volkswagen ID.7 Pro S подолав 794 км на одному заряді батареї в умовах реального світу

Volkswagen отмечает, что автомобиль, который использовался в тесте, даже не был специально оптимизированной конфигурацией ID.7 Pro S для преодоления больших расстояний. Он включал такие дополнительные функции, как пакет Comfort и пакет вспомогательных систем IQ.DRIVE.

Тем не менее, во время тестирования водители очень осторожно работали с акселератором. Большинство владельцев электромобилей вряд ли смогут воспроизвести это во время ежедневной езды.

Источник: arenaev

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