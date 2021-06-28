Volkswagen планирует прекратить продажу автомобилей с ДВС в Европе к 2035 году

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Компания Volkswagen намерена прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году. Об этом во время одного из последних интервью заявил член совета директоров компании.

В частности, член совета директоров Volkswagen ответственный за продажи, Клаус Зеллмер сообщил изданию Muenchner Merkur, что компания «выйдет из бизнеса по производству автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе в период с 2033 по 2035 годы».

Но Зеллмер добавил, что потребуется больше времени, чтобы прекратить продажу транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания в США и Китае. Это произойдет «когда-нибудь позже». Отказ от ДВС в ряде других регионов, таких как Южная Америка и Африка «займёт гораздо больше времени», добавил Клаус Зеллмер.

Зеллмер сказал, что не позднее 2050 года весь парк автопроизводителя станет углеродно-нейтральным. Он также хочет, чтобы к 2030 году на долю электромобилей приходилось 70% общих продаж компании в Европе.

Источник: The Verge