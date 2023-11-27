Новости Авто 27.11.2023 в 18:06 comment views icon

Volkswagen подтвердила разработку «базовой» электроплатформы, специально для китайского рынка. Целятся в сегмент до $20000

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Юрій Орос

Автор новин

Volkswagen подтвердила разработку «базовой» электроплатформы, специально для китайского рынка. Целятся в сегмент до $20000

Volkswagen очертила план укрепления своих позиций в Китае с помощью совершенно новой платформы для доступных электромобилей с ценником ниже $20 тыс. Платформа будет базироваться на местных компонентах.

Об этом сообщил руководитель китайского подразделения концерна Ральф Брандштеттер во время открытия нового центра разработки и закупок электромобилей Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) в городе Хэфэй. Ожидается, что инвестиции в размере около 1,1 млрд долларов в VCTC позволят создать более 2000 рабочих мест, передает INSIDEEVs.

Volkswagen разработает новую платформу начального уровня, специфическую для Китая, которая известна под названием A Main Platform. Основное внимание уделяется снижению издержек, частично за счет использования еще большей доли местных компонентов, чем в случае с текущим производством моделей на базе MEB в Китае (ID.3, ID.4, ID.6 и ID.7).

Новая платформа будет создана на основе Модульного набора инструментов для электропривода (MEB) и, как ожидается, будет готова в 2026 году – примерно на треть раньше, чем предполагалось — благодаря VCTC.

Ральф Брандштеттер объяснил, что китайский рынок электромобилей очень «чувствителен к цене», что требует оптимизации затрат. В настоящее время бренд Volkswagen перестал быть самым продаваемым брендом в Китае (BYD опередил VW в конце 2022 года), в основном из-за снижения продаж бензиновых автомобилей.

Снижение цен на модель Volkswagen ID.3 в Китае уже позволило VW увеличить объем продаж со средних 2 200 единиц в месяц до около 10 000 в месяц (в июле-октябре). Новая платформа нацелена на сегмент начального уровня с ценовым диапазоном от $19570 (140 000 юаней) до 170 000 юаней ($23 760).

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Планируется представить четыре модели на новой платформе. Кроме того, начиная с 2026 года Volkswagen надеется выпустить еще две полностью электрические модели, разработанные в партнерстве с XPeng. В общей сложности это шесть новых моделей.

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