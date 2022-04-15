Волонтеры «IT-паросток» предлагают украинскому бизнесу бесплатно перевести их сайты с российской Tilda

Волонтеры «IT-паросток» выступили с новой инициативой, нацеленной на владельцев среднего и малого бизнеса — проект DvoStok готов собственными средствами перевести их сайты с российской платформы Tilda на отечественное оборудование.

Проект DvoStok развивает команда из пяти молодых женщин, работающих по договору предоставления услуг. Они готовы обновить коды сайтов без доплат, предоставить консультации по работе с админкой и гарантийную поддержку.

«После информации, по решению Кабмина и президента Украины, начали блокировать сайты, созданные на российской платформе Tilda, в обществе начали обсуждение этой проблемы. И хотя впоследствии оказалось, что о полной блокировке сайтов пока речь не идет, для многих владельцев среднего и малого бизнеса стала очевидной необходимость поиска альтернативной платформы» из обращения DvoStok

Tilda Publishing — российская компания, создавшая и поддерживающая одноименный визуальный конструктор сайтов, который до войны был очень популярен в Украине. В прошлом году после блокировки украинскими интернет-провайдерами отдельных сайтов на Tilda, вошедших в санкционный пакет в соответствии с майским решением СНБО, в сети заговорили о полной блокировке российского конструктора сайтов, но в конце концов это не подтвердилось. Тогда Tilda Publishing не вошла в новый список санкций против рф, а несколько сайтов вышли из строя из-за того, что были связаны с другими на подпавших под блокировку Tilda.

На сегодня есть достаточно благонадежных и не менее функциональных альтернатив российской Tilda. Среди них — Strikingly, Wix та Webflow. Кроме того, сейчас Weblium дарит годовой тариф на создание сайтов для волонтеров и некоммерческих организаций.

Проверить принадлежность компании к россиянам или белорусам можно без особых трудностей через открытые государственные реестры и чатбот Опендатабот.