Как благодаря открытым данным проверить, работают ли в Украине компании россиян и белорусов

Министерство цифровой трансформации Украины предложило украинским предпринимателям два способа узнать, с представителями каких стран они заключают партнерские соглашения. Это можно сделать:

через чатбот Опендатабот. Пришлите боту название компании или ее код. Если среди владельцев компании есть российские/белорусские граждане, в карточке компании это будет отмечено. через сайт YouControl с помощью карты юридического лица и инструмента «Экспресс-Анализ».

«Призываем все украинские компании разорвать любое сотрудничество со страной-агрессором и соагрессором», — добавили в Минцифры.

Там отметили, что в Украине зарегистрировано 17 тысяч компаний, владельцами которых являются граждане или лица, связанные с рф и беларусью.

Ранее в Минцифры объяснили, как изменить место регистрации в приложении «Дія». С 1 декабря 2021 года больше не нужны штамп и бумажная справка о месте жительства.