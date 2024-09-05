Volvo представляет XC90 2025: гибрид с новым дизайном и электрическим запасом хода до 70 км

Volvo поделилась подробностями об обновленной версии своего флагманского внедорожника XC90 и раскрыла детали запуска на рынке нового полностью электрического EX90.

Обновленный Volvo XC90 модельного ряда 2025 года представляет собой гибрид с 7-местным кузовом. Плагин-гибридный XC90 на электротяге преодолевает до 70 км, а во время длительных путешествий гибридная силовая установка в сочетании с бензиновым двигателем обеспечивает запас хода более 800 км. Для украинского рынка будет доступен бензиновый двигатель B5 с технологией мягкого гибрида. Оснащенный литий-ионной батареей 48 В и встроенным стартером/генератором, новый XC90 потребляет на 15% меньше топлива.

Автомобиль получил четырехцилиндровый бензиновый двигатель с электродвигателем и 400-вольтовой трехслойной литий-ионной батареей емкостью 18,8 кВтч (14,7 кВтч доступной энергии). Самый мощный из XC90, полноприводный PHEV, предлагает 310 лошадиных сил с крутящим моментом 400 нм. Он обеспечивает время разгона до 100 км/ч за 5,1 секунды. Встроенное зарядное устройство мощностью 6,4 кВт требует 3 часа, чтобы зарядить батарею до 100%. При использовании обычной розетки зарядка занимает 7 часов.

Volvo XC90 2025 года имеет обновленный дизайн передней части. Есть новый капот и бампер, а знаменитые фары Volvo Thor’s Hammer стали тоньше. Изменениям подверглись диски колес, освещение сзади и в салоне. В Volvo объясняют, что обновленный дизайн призван лучше согласовать XC90 с линейкой электромобилей. Автомобиль получил обновленную подвеску с системой двойных поперечных рычагов спереди.

Другие новые функции включают новый цвет кузова Mulberry Red, вдохновленный скандинавской осенью. Два новых материала для интерьера: Nordico, материал без кожи, и Herringbone Weave, переработанный полиэстер.

Онлайн-курс "Data Engineering" від robot_dreams. Пориньте у процес обробки даних та опануйте ключові інструменти, щоб навчитися проєктувати архітектуру під завдання бізнесу та оперативно обробляти до 1 Пбайта даних. . Детальніше про курс

Автомобиль получил центральный сенсорный 11,2-дюймовый экран, который имеет более высокое разрешение — плотность пикселей повышена на 21 %. В плагин-гибриде теперь еще легче управлять использованием электродвигателя. Через «Режимы вождения» на главном экране можно выбрать режим «Pure» вместе с другими опциями — и продолжать движение исключительно на электротяге. Это возможно одним нажатием. Хотя Google встроена в информационно-развлекательную систему с доступом к Google Maps, Assistant и Play, также предусмотрена возможность подключить iPhone с помощью кабеля USB-C к Apple CarPlay. Комплектации остаются Core, Plus и Ultra.

Новый Volvo ЕХ90 ожидается в Украине в первом квартале 2025 года, а тест-драйвы начнутся в январе. Заинтересованные клиенты уже могут оформить предварительный заказ в официальных дилерских центрах Volvo в Украине.