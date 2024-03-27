Volvo выпустила свой последний дизельный автомобиль

На этой неделе компания Volvo Car изготовила свой последний автомобиль с дизельным двигателем. Тем самым компания завершает одну эру и стремится перейти к следующей — до 2030 года она планирует выпускать только электромобили.

Последним автомобилем Volvo с дизельным двигателем стал спортивный внедорожник XC90. Он сошел с конвейера завода Torslanda в Швеции во вторник вечером. Volvo постепенно отказывается от технологии дизельных двигателей в то время, когда глобальный спрос на электромобили охлаждается. В то же время компания все еще будет производить автомобили с бензиновыми двигателями.

«Мы вполне уверены, что имеем очень хорошие предложения для клиентов даже без дизеля», — сказал в интервью Эрик Северинсон, исполнительный директор Volvo Car, ответственный за новые автомобили и операционную стратегию.

Другие автопроизводители стратегически не определяли, когда они прекратят работу с двигателями внутреннего сгорания, а некоторые отступили от целей в отношении электромобилей. В прошлом месяце Mercedes-Benz скорректировала свой прогноз по переходу исключительно на электромобили. В конце прошлого года Audi заявила, что сокращает выпуск электромобилей.

В 2017 году Volvo Car стала первым крупным автопроизводителем, который обязался постепенно отказаться от автомобилей, работающих исключительно на ископаемом топливе. С тех пор компания представила несколько гибридных и полностью электрических моделей.

На главном рынке бренда в Европе дизельные автомобили достигли своего пика 9 лет назад, составляя примерно половину новых продаж. В прошлом году этот показатель упал до 14%. Спрос на дизельные авто упал после того, как в 2015 году Volkswagen признала, что оснастила свои дизельные двигатели программным обеспечением для обмана во время тестов на выбросы.

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Источник: bloomberg

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