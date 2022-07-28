«Вооружим Украину»: поляки собирают деньги на три эвакуационных вертолета Mi2AM1

Только успели поляки собрать деньги на БПЛА Bayraktar TB2 для Украины, как сразу запустили на платформе zrzutka.pl новую инициативу под красноречивым названием «Вооружим Украину». Цель новой инициативы — регулярный сбор средств на закупки необходимой техники и вооружения.

Первый сбор — на вертолеты Mi2AM1 для эвакуации раненых. Стоимость одной такой «птички» — 570 тыс. долларов. Организаторы сборы заложили небольшой запас учитывая будущие колебания валютного курса и оценили закупку одного вертолета в 2,7 млн ​​злотых. Всего за 35 дней хотят собрать 8,1 млн злотых в три ЛА.

«Эти вертолеты позволят быстрее эвакуировать раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь, поскольку они оборудованы необходимым медицинским оборудованием. Для раненых каждая минута имеет решающее значение, а в борьбе со временем при жизни человека мы хотим, чтобы у врачей было преимущество. И такое преимущество дает вертолет, с помощью которого можно быстро добраться до раненых, оказать медицинскую помощь и спасти жизнь»

На момент подготовки новости собрано 11 466 злотых от 126 благотворителей. Сбор продлится еще 34 дня.

Страница сбора средств — доступна по ссылке.