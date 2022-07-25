Поляки вслед за литовцами собрали средства на «Байрактар» для Украины

В конце июня в Польше начали сбор 22,5 миллиона злотых (более 4,5 миллиона евро) на ударный беспилотник Bayraktar TB2 для украинской армии — 24 июля цель кампании была достигнута. Об этом сообщил организатор сбора — журналист Славомир Сераковский.

В то же время журналист решил продолжить сбор — из-за большого количества желающих присоединиться к инициативе. На момент публикации материала небезразличные 210 196 благотворителей пожертвовали уже 23 160 976 злотых на нужды ВСУ — до завершения сбора остается еще три дня. Все, что удастся собрать сверх 22,5 миллиона злотых, направят на специальный счет украинского Нацбанка в поддержку ВСУ.

Сераковский вдохновился примером литовцев — в мае они за трое суток собрали пять миллионов евро на Bayraktar TB2 для Украины, а затем министр обороны Турции сообщил, что БПЛА передадут бесплатно, а на собранные средства закупят боеприпасы для беспилотника и другую помощь. В начале июля литовский Bayraktar «Vanagas» прибыл в Украину и с тех пор успешно уничтожает российских оккупантов на передовой. С тех пор к флешмобу «Купи украинцам Bayraktar TB2» присоединилась также Канада — организаторы сбора общественная организация UHelpUkraine хотят передать приобретенный беспилотник ко Дню Независимости (24 августа).

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В конце июня украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен на байрактары в рамках сбора «Народный Байрактар», организованного Сергеем Притулой и Игорем Лаченковым, а турецкий производитель Baykar Makina снова объявил, что бесплатно передаст три беспилотника. На прошлой неделе Сергей Притула рассказал, что эти три «птички», которые получат маркировку «Народный Байрактар», чтобы их можно было отличить в будущих отчетах Минообороны, должны быть доставлены в Украину во второй половине августа. Также через несколько недель «Благотворительный фонд Сергея Притулы» раскроет детали и покажет, на что будут потрачены собранные 600 млн грн. Сейчас это сделать не могут из соображений безопасности.

В конце июня Минобороны сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов. В ближайшее время Кабмин направит в ВРУ законопроект о ратификации соглашения с Турцией, что позволит производить «Байракторы» в Украине. В то же время в Baykar Makina публично заявили, что никогда не продавали беспилотники Bayraktar в россию и не планируют этого делать и дальше.