Вопреки законам физики: ученые Оксфорда обнаружили, что частицы с одинаковым зарядом таки могут притягиваться

Основной принцип физики заключается в том, что частицы с противоположным зарядом притягиваются друг к другу, тогда как с одинаковым — отталкиваются. Однако ученые из Оксфорда обнаружили, что при определенных условиях эти правила таки можно нарушить.

Во время эксперимента команда разместила отрицательно заряженные микрочастицы кремнезема в воде и обнаружила, что при определенных уровнях рН они могут притягиваться друг к другу, образуя кластеры шестиугольной формы — что, кажется, нарушает основной электромагнитный принцип, согласно которому частицы с одинаковым зарядом должны отталкиваться на любом расстоянии.

Когда исследователи рассмотрели этот эффект, используя теорию взаимодействия между частицами, которая учитывает структуру растворителя, была обнаружена новая сила притяжения, которая может преодолеть электростатическое отталкивание.

Зато для положительно заряженных частиц, взаимодействие оставалось неизменным — даже при разных уровнях pH они отталкивались. Интересно, что в другом растворителе (ученые использовали этанол) — они в конце концов сгруппировались.

Команда говорит, что это открытие может заставить серьезно пересмотреть научные принципы, и может быть использовано в практической химии для таких процессов, как самосборка, кристаллизация и разделение фаз.

Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Front-end с нуля. Почніть кар'єру веб-розробника через декілька місяців інтенсивної підготовки у колі однодумців та підтримки тренера. Реєстрація на курс

Источник: New Atlas

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!