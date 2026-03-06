banner
"ВОС-999" в "Резерв+": что это значит и стоит ли идти в ТЦК

"ВОС-999" у "Резерв+": що це означає і чи варто йти до ТЦК

В последнее время многие украинцы, которые пользуются приложением «Резерв+» для электронного воинского учета, заметили в своих данных новую запись — «ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки». Из-за этого в сети появилось немало предположений: одни советуют срочно идти в ТЦК, другие уверяют, что волноваться вообще не стоит. Рассмотрим, что делать мужчинам при появлении такой отметки.


Что значит ВОС-999

Пометка «ВОС-999» начала появляться в «Резерв+» еще осенью 2025 года. По словам адвоката Марины Бекало, это связано с тем, что с августа 2025 года в Украине ввели базовую общевойсковую подготовку (БОВП) для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Это предусмотрено Приказом Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В Министерстве обороны Украины объяснили, что ВОС-999 — это условная военно-учетная специальность. Ее присваивают людям, которые стоят на воинском учете, но ранее не проходили военную службу и не участвовали в учебных сборах. То есть государство просто фиксирует, что такой человек пока не имеет конкретной военной специальности. Простыми словами, эта запись помогает государству понять, сколько людей в случае мобилизации нужно будет сначала отправить на базовую общевойсковую подготовку.

Кому присваивают запись ВОС-999:


  • Тем, кто стоит на воинском учете;
  • Гражданам, которые не проходили военную службу;
  • Тем, кто не принимал участия в учебных сборах.

В то же время такую отметку в последние недели начали видеть и мужчины старше 25 лет. Юрист объясняет, что для них эта запись не создает никаких новых обязанностей. Если человек старше 25 лет, появление отметки «ВОС-999» в приложении «Резерв+» не означает, что нужно немедленно обращаться в ТЦК. Такая отметка не влияет на бронирование, отсрочку или другие юридические вопросы.

Вместе с тем в Минобороны отмечают, что наличие такой отметки не является основанием для штрафов, ограничений или вызова в ТЦК. Она нужна только для учета людей, которые в случае призыва могут пройти базовую подготовку, и имеет исключительно информационный характер и не требует никаких действий от гражданина.

Другое дело — когда данные в системе ошибочны. Например, если человек на самом деле проходил службу, обучение или сборы и имеет другую военную специальность. В таком случае следует обновить информацию через ТЦК или непосредственно в приложении «Резерв+».

Отдельно юристы обращают внимание на еще один момент. Старые бумажные военные билеты остаются в силе, но данные в них должны совпадать с информацией в государственном реестре «Оберег«. Если возникнет расхождение, во время проверки могут выдать повестку, чтобы уточнить учетные данные.

