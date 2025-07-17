Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил

В последние дни у многих военнообязанных в приложении «Резерв+» появилось сообщение о наличии штрафа за несвоевременное обновление учетных данных. На прошлой неделе Минобороны как раз начало развертывание новой версии приложения 1.7.1 с функцией оплаты штрафов ТЦК онлайн да еще и со скидкой 50%. Однако на работу функции сразу возникли нарекания.

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Штраф за несвоевременное обновление данных

Уже начиная с 12 июля военнообязанные начали видеть уведомления о штрафе:

«Оплатите штраф онлайн Вы не уточнили данные до 16.07.2024.»

В новом разделе «Штрафы онлайн» также появилось сообщение о штрафе с текстом «Не уточнили персональные данные вовремя». Если открыть его, можно ознакомиться с подробностями о нарушении и создать заявку на уплату штрафа со скидкой.

Но проблема заключается в том, что такое сообщение о несвоевременном обновлении данных до 16.07.2024 получили даже те военнообязанные, которые выполнили требования законодательства и вовремя прошли процедуру обновления. В комментариях к публикации заместителя министра по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко ежедневно появляются новые подобные сообщения. Не миновала сия чаша и меня.

Стоит заметить, сообщения о штрафах от ТЦК за несвоевременное обновление данных начали массово приходить именно перед завершением срока, в который мужчин можно было привлечь к ответственности за такое нарушение. КУоАП предусматривает, что административное взыскание за совершение правонарушений по статьям 210 и 210-1 может быть наложено в течение 3-х месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. И накануне окончания срока, когда еще можно привлекать к ответственности за такое нарушение (17 июля 2025 года), военнообязанные начали массово получать уведомления о штрафах. Даже если они успели уточнить данные до даты 16.07.2024.

Расширенные данные из реестра даже указывают номер и дату возбуждения дела за несвоевременное обновление данных.

Данные обновил вовремя, но получил уведомление о штрафе

«Как быть, если в моем случае я сделал все вовремя и по закону, стал на учет еще до крайней даты 16 июля 2024 года, вклеивал вин-код в мае того же года, а также в текущем 2025 году проходил ВЛК. Но сегодня засветился штраф именно за несвоевременное обновление данных. Я все вовремя предоставлял и при мне вносили информацию в Обериг, я лично это видел, у меня есть все подтверждающие документы, в том числе и в бумажной форме. Как так получается: я все вовремя делал, но теперь должен платить штраф, или разбираться в своем ТЦК, где сейчас полный коллапс из-за людей с такой же проблемой как у меня?» — спросили Екатерину Черногоренко в комментариях к ее публикации.

Подобных комментариев было немало.

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В ответ на это Екатерина Черногоренко посоветовала обращаться в ТЦК и СП для выяснения ситуации.

«Похоже, что информации об уточнении ваших данных нет в реестре Оберіг. Обратитесь в свой ТЦК и СП с этим вопросом. Если вы действительно уточнили данные вовремя, не нужно подавать заявление и платить штраф», — заявила заместитель министра.

Некоторые из затронутых мужчин предполагают, что система может неправильно воспринимать дату установки приложения «Резерв+» как дату обновления данных.

«Данные обновлены физически в ТЦК в 20-х числах июня 2024 года (то есть, вовремя), тогда же получил вклеенный в военный билет штрих-код. После этого без проблем перебронирован. Резерв+ установлен 18 ноября 2024 года. 12 июля получил уведомление в Резерв+ о необходимости оплатить штраф за несвоевременное обновление данных. Очевидно, приложение считает датой обновления данных дату скачивания и регистрации в Резерв+. При этом, в самом учетном документе в приложении нет никаких пометок о нарушении правил учета, красного цвета или чего-то такого. Однако только что скачал через приложение расширенные данные из реестра Оберіг — и там в тот же 12 июля уже даже успели открыть дело об административном правонарушении (очевидно, автоматически, ведь именно в канун в Резерв+ был введен функционал по уплате штрафов). То есть Резерв+ почему-то не подтягивает своевременное обновление данных через ТЦК в июне 2024 г. и автоматически открывает дела об административном нарушении — которого нет. При этом Ваши коллеги (Галина Воловина) под постами людей с аналогичной проблемой убеждают, что штрафа не существует и оповещение в Резерв+ носит информативный характер на основе данных из Оберега. Мол, можно просто не подавать заявление о признании нарушения, и штрафа и дальше не будет существовать. Впрочем, исходя из скачанных с Оберега данных, дело об административном нарушении таки зарегистрировано. Вайбер-чат Резерва молчит уже несколько суток, еще в субботу пообещав обратную связь. Как это все между собой согласуется? Какие мои действия?» — спрашивает другой пользователь.

Визит в ТЦК

В ответ на это Екатерина Черногоренко написала, что «в таком случае похоже, что информации об уточнении ваших данных нет в реестре Оберіг. Обратитесь в свой ТЦК и СП с этим вопросом. Если вы действительно уточнили данные вовремя, не нужно подавать заявление и платить штраф».

В других подобных комментариях заместитель министра также советовала обращаться в ТЦК для решения проблемы. Такой же алгоритм действий она предлагает и в тех случаях, когда человек действительно нарушил законодательство, уже оплатил штраф, но все равно получил сообщение о наличии неуплаченного штрафа.

Прислушавшись к совету чиновницы, я также обратился с вопросом о штрафе за несвоевременное обновление данных в свой районный ТЦК и СП. Стоит заметить, что с подобной проблемой этим утром в ТЦК пришло немало мужчин и женщин — примерно половина очереди на входе обсуждала именно штраф за не обновление данных до 16.07.2024 г.

После короткой проверки данных в электронной базе работник ТЦК сообщил, что нарушения законодательства с моей стороны отсутствуют. Все требования по прохождению ВЛК и обновлению данных выполнены вовремя. Никаких штрафов на мое имя в системе не зарегистрировано.

Техническая проблема

В ответ на вопрос, почему же тогда я получил в приложении сообщение о штрафе «Вы не уточнили данные до 16.07.2024», мне не предоставили однозначного ответа. Лишь отметили, что через 3 дня это сообщение должно исчезнуть, поскольку нарушения с моей стороны отсутствуют. Возможно, для удаления сообщения о наличии штрафа в «Резерв+» может потребоваться выйти из приложения и затем снова пройти авторизацию — чтобы актуализировалась информация.

Также в ответ на один из комментариев Екатерина Черногоренко признала проблему в работе новой функции оплаты штрафов онлайн. По ее словам, «это была техническая проблема, возникшая во время обмена данными между реестром и приложением». Разработчики уже работают над исправлением ситуации.

Итак, если вы также получили в «Резерв+» сообщение о штрафе «Вы не уточнили данные до 16.07.2024», однако вы абсолютно уверены, что сделали все правильно и вовремя, стоит запастись терпением и подождать 3 рабочих дня. За это время разработчики должны исправить соответствующий раздел, и данные будут отображаться корректно. При этом не стоит соглашаться на уплату штрафа в приложении.

Также стоит обратиться в свой ТЦК и СП и проверить, есть ли в электронной системе реальный штраф, или это действительно сбой в работе приложения в вашем конкретном случае. Ведь из-за ошибок даже корректные данные могли быть внесены в систему неточно. Поэтому стоит убедиться, что всё хорошо.

Ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+», а за год существования приложения у него уже есть более 4 млн пользователей и более 360 тыс. активных отсрочек. В планах на будущее ─ мгновенное отображение уведомлений от ТЦК в «Резерв+» и новые виды отсрочек.