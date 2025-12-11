Только "Резерв+": Кабмин отменяет бумажные документы о воинском учете

Бумажные военные билеты больше не нужны. Правительство решило перевести все военно-учетные документы в электронный формат. Об этом рассказала премьер Юлия Свириденко.

Теперь главный документ для призывников, военнообязанных и резервистов — это Резерв ID. Фактически он полностью заменяет бумажные книжечки, которые все носили годами.

Чтобы официально запустить Резерв ID, Кабмин обновил постановления №1487 и №559. Теперь электронные военно-учетные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Как работает электронный военный документ

Чтобы получить Резерв ID, достаточно зайти в приложение «Резерв+». Там формируется официальный электронный документ. Его можно показывать прямо со смартфона. Если нужна копия на бумаге, можно сформировать и скачать соответствующий PDF-файл, чтобы потом его распечатать. Это можно сделать самостоятельно или взять распечатку в ТЦК и СП.

Правительство говорит, что переход в цифровой формат документа решает сразу несколько проблем. Документ теперь сложно потерять, повредить или подделать. А еще электронный формат делает весь учет проще и понятнее, без лишних бюрократических походов в военкомат.

Екатерина Черногоренко, которая ранее занималась вопросами цифровизации в Минобороны, также прокомментировала эти изменения:

«Почему это важно. Никто не сможет подделать ваши данные. Электронный документ формируется на основе данных из реестра, это абсолютная защита от фальсификаций и манипуляций. Никто не сможет безосновательно отправить вас в «розыск». Реестр фиксирует все действия с вашими данными, исключает вмешательство без оснований, а любой статус имеет цифровое подтверждение. Меньше очередей и меньше справок. Документ всегда с вами. Не надо носить бумажное удостоверение, ждать, восстанавливать или переживать, что где-то потеряется.»

Как ожидается, цифровизация позволит ускорить работу ТЦК и уменьшить наплыв людей к ним. Государство также ожидает, что это облегчит коммуникацию между гражданами и чиновниками — меньше очередей, меньше стресса, меньше бумаг.

В этом году украинцы активно жаловались на работу ТЦК. В Офис омбудсмена поступило значительно больше обращений, чем раньше. Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, говорит, что большинство таких жалоб не подтвердились после проверок. Но сам факт большого количества обращений показал: старой бумажной системе нужна замена. Поэтому государство и перешло к электронному формату — чтобы уменьшить хаос и сделать процесс более предсказуемым и прозрачным.

Также стоит заметить, что работа над улучшением приложения «Резерв+» не прекращается. Ближайшее обновление должно принести фотографию военнообязанного в приложение. Кроме того, «Резерв+» планируют обновить для ускорения прохождения ВВК. Обновление, которое выйдет уже в 2026 году, предусматривает автоматизацию фиксации времени прохождения ВВК и мониторинг статуса документов. Нас ожидают цифровая ВВК и е-ТЦК.

Дополнительно напомним, что работодатели обязаны проверять военно-учетные документы при приеме на работу военнообязанных и призывников. Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в ТЦК и СП, СБУ или СВР. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к военнообязанным и обязаны предоставить военно-учетный документ при трудоустройстве. Такие требования установлены постановлением Кабмина № 921. Нарушение порядка постановки на воинский учет может привести к штрафам для работодателя. Вместе с тем, мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически.

Источник: Минобороны, Судебно-юридическая газета