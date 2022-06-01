Восстановить связь в Херсонской области в ближайшее время не получится — оборудование находится под полным контролем российских военных

С 30 мая в Херсонской области полностью пропала мобильная связь и интернет. Оккупанты отключили питание оборудования, отсоединили кабели и т.д. И, к сожалению, скорее всего, в ближайшее время восстановить связь не получится. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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«В настоящее время жители региона находятся без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны. К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных. Это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране», — говорится в публикации.

Зато появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской пропаганды. И не исключено, что в дальнейшем украинских пользователей попытаются подключить к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым враждебными спецслужбами.

В то же время Госспецсвязи благодаря оперативному реагированию аварийно-восстановительной группы lifecell в кратчайшие сроки удалось возобновить работу 26 базовых станций и улучшить связь в Николаевской области.

Специалисты Укртелекома возобновили работу магистральной линии передачи Подольск — Бершадь. Теперь абоненты в городе Балта Одесской области, а также в городах Первомайск, Южноукраинск и Новый Буг на Николаевщине снова могут пользоваться услугами компании. Также возобновлено предоставление IP-услуг для абонентов Бахмута в Донецкой области и услуг в некоторых населенных пунктах Сумщины, который был потерян в результате аварийного обесточивания.

Как использовать VPN при входе в сеть

Защита. Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и др.), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).

Поддержка операционных систем. Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие.

Количество одновременных активных устройств. Главное, чтобы вам хватило.

Стоимость. VPN бывают платные и бесплатные. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.

Если вы пользуетесь бесплатным VPN

Проверьте репутацию сервиса в поисковике — не было ли фактов утечки или продажи данных пользователя.

Не используйте российские VPN, они, вероятно, могут отправлять данные российским спецслужбам.

Несколько вариантов VPN-сервисов, рекомендуемых специалистами:

ExpressVPN

Surfshark

PrivateInternetAccess

CyberGhostVPN

NordVPN

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Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны спрашивающие:

доступ к личным данным;

запись на внешних накопителях;

изменение системных настроек;

управление локальными файлами;

доступ к журналам вызовов.

Приложения, которые просят по четыре и более разрешений: Yoga VPN, proXPN VPN, Hola Free VPN, Seed4.Me VPN, OvpnSpider, SwitchVPN, Zoog VPN и другие.

Для обеспечения стабильного и безопасного подключения рекомендуем пользоваться платными VPN-сервисами. Обязательно загружать приложения VPN-сервисов с официальных сайтов, соблюдая все лицензии и рекомендации поставщика.

Приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные веб-ресурсы, могут содержать уязвимости, которые позволят деанонимизировать пользователя.

Как пользоваться связью на временно оккупированных территориях