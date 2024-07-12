Воздушные ATACMS для Украины разрабатывают в США — когда появятся новые ракеты

Военно-воздушные силы США разработают новый класс высокоточных ракет воздушного базирования для Украины. Они сравнимы с ракетами ATACMS по характеристикам.

В январе ВВС впервые опубликовала запрос на поставку (RFI) боеприпасов большой дальности воздушного базирования, недорогих и быстрых в производстве, которые бы преодолевали расстояние 250 морских миль (460 км). Шестнадцать неназванных компаний выразили интерес к проекту. Следующий RFI, опубликованный 10 июля, прямо утверждает, что эти боеприпасы предназначены для борьбы Украины с российской военной агрессией.

«Этот боеприпас имеет ключевое значение для ускорения способности Украины эффективно удовлетворять потребности боевиков и обеспечивает доступное оружие для массового производства», — говорится в документе.

В минимальных требованиях также говорится об осколочно-фугасной или проникающей боевой части весом примерно 260 кг, скорости более 735 км/ч, навигационной системе, устойчивой к радиопомехам, точности не ниже 10 м, и, едва ли не самое важное, — возможности производить более 1000 боеприпасов в год через 24 месяца после заключения контракта.

Напомним, ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS и аналогов имеют дальность до 300 км, боевую часть 160-268 кг (560 кг в модификации MGM-140A с дальностью 165 км) и скорость 1,5 км/с. Но ATACMS существуют уже, а для получения новых ракет, согласно приведенным данным, могут потребоваться более двух лет.

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Источник: Aviation Week

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