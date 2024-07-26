Возрождение классики: инженер создал клон Apple Macintosh Plus 1984 года

Энтузиаст старинных компьютеров создал первый за 34 года новый клон, совместимый с Apple Macintosh Plus. Последний Macintosh Plus (до этого) был изготовлен еще в 1990 году.

Оригинальный Macintosh Plus был выпущен в 1984 году после Apple Lisa. Он широко известен как первый ПК с графическим пользовательским интерфейсом и ориентированный на массовую аудиторию. Компьютер имел 1 МБ оперативной памяти, которую можно было увеличить до 4 МБ с помощью модулей SIMM. Он поставлялся как цельная конструкция, содержащая в одном корпусе компьютер и компактный ЭЛТ-дисплей.

Инженер-электрик добавляет этот клон к своей предыдущей работе по клонированию Apple Lisa, но говорит, что работа еще не завершена. Энтузиаст утверждает, что он годами пытался довести этот проект до конца.

«Теоретически этот проект даже старше, чем проект Lisa — я создал только Lisa, поскольку не мог создать Macintosh», — написал автор.

Очевидно, создание Lisa было необходимым толчком, поскольку он успешно загрузил клон Macintosh Plus почти ровно через год после первой загрузки Lisa.

Проект потребовал изрядного количества проб и ошибок, и еще есть над чем работать. Одна из интегральных схем на оригинальной плате Macintosh Plus была неправильно обозначена как 74LS257, хотя на самом деле это была модель 74F253. Кроме того, инженер все еще пытаются восстановить микросхему Sony SND Plus, которая управляет усилением звука и сбросом питания.

Также выяснилось, что даже если конвертер сканирования Raspberry Pi Pico работает с Macintosh Plus, он не может получить с него никакого видео. Чтобы загрузиться и проверить, работает ли клон, пришлось использовать программное обеспечение дистанционного управления AppleTalk Timbuktu для доступа к старинному клону.

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Тем не менее проект считается успешным, поскольку удалось создать клона, полностью совместимого с любым программным или аппаратным обеспечением, разработанным изначально для настоящего Macintosh Plus. После полировки проекта автор, вероятно, выпустит схемы и инструкции для других энтузиастов, чтобы они могли повторить его усилия.

Источник: tomshardware