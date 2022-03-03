Вперше з 1994 року Джон Ромеро випустив новий рівень для DOOM 2: коштує €5. Гроші підуть на допомогу Україні 

Співавтор культового шутеру DOOM 2 Джон Ромеро створив новий рівень у грі, який можна придбати за 5 євро. Гроші буде перераховано благодійним організаціям, які підтримують Україну. Про це у Twitter повідомив сам Ромеро. Новий рівень називається One Humanity. Придбати його можно за цим посиланням.

«Для підтримки народу України та гуманітарних зусиль Червоного Хреста та Центрального фонду ООН з реагування на надзвичайні ситуації я випускаю новий рівень DOOM II для пожертвування 5 євро. 100% виручених коштів підуть цим установам. Дякую», — написав він.

One Humanity — це насправді перший рівень Doom 2, який Ромеро випустив з моменту виходу гри в 1994 році. Цей рівень має купу додаткових монстрів, супердробовик і деякі нові текстури.

Гравці, які куплять і завантажують гру, отримають WAD-файл, який містить текстовий файл readme, а також відповідні дані модів. Для того, щоб пограти на новому рівні, знадобиться копія оригінальної DOOM 2.