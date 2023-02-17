Врага нужно знать в лицо: сайт Useful Idiot собирает данные о западных «деятелях», помогающих россии в информационной войне против Украины

Украинский музыкант Freel (Фрил, Андрей Шалимов) в Twitter обратил внимание на деятельность европейского корреспондента и бывшего главы московского представительства Financial Times Генри Фоя (Henry Foy), в течение многих месяцев систематически распространяющего в уважаемом многими издании российские фейки и пропагандистский нарратив под видом независимого мнения. Одна из последних его публикаций извратила слова теперь уже бывшего премьер-министра Молдовы о войне в Украине.

В оригинальном треде Freel, стартовый твит которого нельзя цитировать в печатном издании по причине эмоционального языка автора, Александр Иванов (украинский IT-шник, ученый и активист, основатель «Рух Опору Капітуляції» и других организаций) ответил, что добавляет Генри Фоя в базу сайта Useful Idiot (к которому, очевидно, имеет отношение).

Useful Idiot – англоязычная база данных, посвященная участникам распространения российской пропаганды на Западе. На её страницах собраны фотографии, краткие аннотации, прямые цитаты из социальных сетей и прессы, видео и другие материалы, обличающие деятельность отдельных людей и и организаций. Профили фигурантов снабжены тегами, раскрывающими различные аспекты их пропагандистской деятельности.

Первая запись в базе сайта usefulidiot.info датируется 24 декабря 2022 года. Пока на сайте опубликовано всего 40 профилей, но, как видно, он активно обновляется. Раздел About гласит:

«Этот сайт о полезных идиотах, которые открыто или тайно поддерживают российский империализм, российский нацизм, российскую агрессию против Украины и других стран, российские энергетические войны и апологетов россии. Полезные идиоты часто маскируют свою поддержку россии независимым мнением. Мы понимаем, что у людей могут быть разные мнения о политике и войне. Это нормально иметь собственное мнение. Наша цель – разоблачение политиков, журналистов, телеведущих и общественных деятелей, которые систематически прямо или косвенно служат российским империалистическим интересам. Будучи полезными идиотами и служа интересам россии, люди часто подрывают свободу, безопасность, стабильность и процветание своих стран. Современная россия — фашистское государство и угроза глобальному миру, демократии и стабильности. Полезные идиоты помогают россии подрывать эти базовые человеческие ценности, их действия должны быть разоблачены.»

Связаться с авторами и помочь дополнить базу информационных коллаборантов россии можно с помощью адреса электронной почты contactusefulidinfo на gmail.com. Совершенно очевидно, что там не хватает многих «полезных идиотов».

Автор этой публикации застал советский союз и помнит благоговейное отношение людей к западным радиостанциям и другим СМИ: только они давали настоящую информацию. Очевидно, что сейчас нужно гораздо более критично относиться к публикациям не только Financial Times, но и других источников – россия активно ведет информационную и коррупционную кампанию на Западе, и успела тем или иным образом ангажировать многих.