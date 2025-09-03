ВРУ разрешила бронировать даже "проблемных" мужчин с нарушениями: кто получит шанс на работу и отсрочку

Мужчинам, которые не стоят на воинском учете или даже находятся в розыске ТЦК, теперь могут дать шанс работать на критически важных предприятиях. Для них позволят оформить временное бронирование на 45 дней. Такие новации поддержали депутаты ВРУ, проголосовав за законопроект №13335 в первом чтении.

Речь идет о тех, кто не имеет военного билета, не обновил свои данные или попал в «розыск» ТЦК. Им дадут возможность официально устроиться на работу и получить отсрочку, но только на определенное время. Это станет возможным благодаря изменениям, которые вносятся в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Если предприятие признано критически важным для экономики или оборонной сферы, то его работники смогут получить бронирование даже если:

у них нет или неправильно оформлены военные документы;

они не состоят на учете;

они не обновили свои данные;

их разыскивает ТЦК (но не за уголовные преступления).

Такое бронирование будет действовать не более 45 дней с момента, когда человека официально берут на работу. И воспользоваться этим можно будет только раз в год.

Отдельно в законе «Об организации трудовых отношений во время военного положения» предлагают разрешить предприятиям брать таких работников на испытательный срок даже без документов с ТЦК. Это не будет считаться нарушением. Если же в течение испытательного срока работник не приведет документы в порядок — работодатель сможет его уволить.

Авторы закона объясняют, что проблема возникла из-за путаницы. Пока предприятие ждет официального решения о бронировании своих работников, те успевают получить повестки. Или во время сверки данных оказывается, что кто-то не обновил свои документы — и его сразу ставят в розыск.

Но эти новации вызвали критику среди военных. В Минобороны выступили против таких изменений. Там считают несправедливым, что «проблемные» работники получат преимущество над теми, кто честно соблюдает правила мобилизации.

Также стоит напомнить, что даже мужчины, которые вовремя обновили данные, тоже получали штрафы через «Резерв+».

Источник: Судебно-юридическая газета