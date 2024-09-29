«Все современные авто дерьмо»: Джереми Кларксон из Top Gear и The Grand Tour подытожил свои взгляды

В течение многих десятилетий работы в Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон был известен противоречивыми взглядами. Сейчас он сделал своеобразный итог.

О том, что современные машины «теперь все дерьмо», Кларксон сказал во время вечеринки с просмотром последнего эпизода The Grand Tour, где он отвечал на вопросы зрителей. Также бывший ведущий Top Gear сказал, что он не может идентифицировать 80%-90% автомобилей, которые сегодня продаются. Очевидно Джереми Кларксон преувеличивает, но понятно, что он хочет сказать.

«Я не знаю, что это такое. Мне все равно. «Мы получили новую гибридную систему привода» — мне было наплевать».

Кларксон вспомнил Lancia Montecarlo как пример того, насколько замечательными когда-то были автомобили. Он рассказал о дороге, которую прошел со своим Montecarlo до сих пор.

«Это удивительно, когда вы ездите на такой старой машине — насколько они лучше современных автомобилей, потому что они легкие. Это действительно эпическая вещь для вождения».

Знаменитый ведущий провел забавную и неуклюжую аналогию: это похоже на вождение артиста балета, что бы это ни означало. О том, что именно было в воображении Джереми в этот момент, остается только догадываться.

Кларксон не одинок в подобных мыслях, нечто подобное высказывают многие пользователи интернета. Современные авто кажутся многим слишком технологичными, сложными и буквально слишком тяжелыми. Однако некоторые технологии все же улучшают процесс управления и к тому же являются более безопасными.

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Джереми Кларксон выразил надежду, что Amazon заменит его, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда свежими лицами, а не известными людьми, как сделала попытку BBC в Top Gear. Он считает, что канал должен найти «молодых детей», которые действительно разбираются в современных автомобилях.

Источник: Jalopnik

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