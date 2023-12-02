The Grand Tour – тоже всё. Знаменитая троица бывших ведущих Top Gear во главе с Кларксоном уходит из шоу

Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд сняли свой последний эпизод автомобильного шоу The Grand Tour после семи лет работы на Amazon Prime.

Знаменитые телеведущие только что вернулись со съемки последнего специального шоу в Зимбабве и завершают пятый сезон. Новость о The Grand Tour поступила после объявления о закрытии Top Gear на BBC.

Кларксон рассказал The Times: «Мы окончили. Я обозревал автомобили на телевидении с 1989 года. Это 34 года. И после будущего года я больше не буду этого делать».

Премьера The Grand Tour состоялась на Amazon Prime Video в 2016 году после того, как Кларксон, Мэй и Хаммонд покинули шоу BBC Top Gear. Тогда Кларксон был уволен за то, что ударил продюсера.

21 ноября BBC сообщила, что Top Gear также не вернется в обозримом будущем. Объявление было сделано после того, как ведущий Эндрю «Фредди» Флинтофф получил травму в результате несчастного случая на съемочной площадке, что привело к приостановке производства 34-го сезона шоу. Флинтофф был ведущим сериала с 2019 года вместе с Пэдди МакГиннессом и Крисом Гаррисом.

У ведущих также есть другие шоу, транслируемые на Amazon, в том числе «Ферма Кларксона» и программа «Наш человек в…» от Мэя.

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Источники: BBC, Variety