Новости Украина 15.01.2024 в 02:39 comment views icon

ВСУ уничтожили самолет-разведчик РФ A-50 на Запорожье и подбили командный Ил-22М11 на Херсонщине – ожидается подтверждение

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Как сообщили источники Суспільного в Силах обороны Украины, вечером, 14 января, сбили самолет радиолокационной разведки A-50 и подбили летучий командный пункт на базе Ил-22.

A-50 Іл-22М11

Ил-22М11 был поражен возле Стрелкового на Херсонщине. Самолет пошел на посадку в Анапе, запросив эвакуацию, пожарных и скорую. Об этом стало известно из обнародованной аудиозаписи переговоров. Из источников в сети известен его бортовой номер – RF-50601.

A-50 Іл-22М11

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был подбит возле Кирилловки на Запорожье. ДРЛВ А-50 был создан на базе военнотранспортного самолета Ил-76 и стал на вооружение в 1988 году. Был создан 31 борт, в настоящее время в эксплуатации осталось примерно 12. В составе вкс рф их 9, остальными владеет Индия. Экипаж А-50 довольно большой: 10-11 операторов и 5 летчиков.

A-50 Іл-22М11

Самолет может производить разведку целей в воздухе, на воде и на земле. Он находит баллистические ракеты на расстоянии до 800 км, самолеты и крылатые ракеты – до 700 км, скопление бронетехники – до 450 км, установки ПВО – до 400 км.

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Источники: Суспільне, Мілітарний

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