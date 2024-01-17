ВСУ впервые использовали систему ПВО проекта FrankenSAM, а самолет А-50, похоже, сбили, объединив возможности С-300 и Patriot

Как заявил глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в ночь на 17 января украинские военные впервые применили систему ПВО проекта FrankenSAM. Применение оказалось успешным ─ защитники неба сбили БПЛА типа Shahed на расстоянии 9 км.

Напомним, FrankenSAM – это программа по объедению западных ракет классов «воздух-воздух» и «поверхность-воздух» с существующими в Украине советскими ЗРК. Такой подход позволяет усилить украинские силы ПВО на фоне истощения запасов советских ракет для ЗРК «Бук» и других.

Камышин заявил, что в рамках программы FrankenSAM уже наработано 5 проектов. Все эти системы уже развернули на поле сражения.

Аналитики также отмечают, что недавнее сбивание российского самолета ДРЛО А-50 может быть результатом сочетания возможностей советской системы С-300 и американской Patriot. Это следует из следующего, сообщает Forbes.

От линии фронта до зоны падения А-50 – более 100 км. Единственными средствами поражения на вооружении ВСУ, которые могут поражать самолет на таком расстоянии – ракеты PAC-2 GEM-T/GEM-C для MIM-104 Patriot. Пилот российского самолета Су-34, пребывая в том же регионе, во время разговора с диспетчером сообщил, что его самолет попал под излучение РЛС С-300. Итак, вероятно, ВСУ объединили работу Patriot и С-300 – ненадолго (на несколько секунд) активировали радар С-300, чтобы получить данные о целях, а затем осуществили пуски ракет с Patriot по выявленным целям.

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