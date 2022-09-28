ВСУ захватили «лучший» российский танк Т-90М и предоставили уникальные данные для разведки

Быстрое наступление Украины на Харьков, на северо-восток страны, принесло много достойных наград: ВСУ не только отвоевали важные участки украинских территорий, но и захватили у спасающихся бегством россиян немало военной техники. В этом числе оказался даже один танк — Т-90М. Это один из как минимум 380 российских танков, захваченных Украиной с начала войны, но он исключительно полезен — так как предоставляет очень важные данные.

Захват оружия может предоставить ценную информацию о состоянии военной техники противника, из-за чего страны очень серьезно относятся к защите своего оружия в войнах.

Американцы сделали немало безуспешных попыток изучить Т-72 на протяжении всей холодной войны. Пока один хитрый румынский торговец оружием не продал один из них американским агентам в 1987 году, предположительно под видом металлолома. Позже сделка была раскрыта и обнародована КГБ.

Ценный Т-72 находился на вооружении рф 14 лет, прежде чем Америка, наконец, получила возможность осмотреть его — однако к тому времени он уже был заменен. В свою очередь, Т-90М находится на вооружении всего два года.

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Т-90М, также известный как «Прорыв-3» — лучший боевой танк россии. Это модернизация более ранней модели Т-90, представленной в начале 1990-х годов. Обе модели, которых в армии насчитывается несколько сотен, намного превосходят советские танки, которые до сих пор широко используются как в россии, так и Украине.

«Прорывы» не использовали во время первоначального вторжения, из-за чего военные аналитики посчитали, что их зарезервировали для возможной войны с НАТО. Впрочем, танки все-таки появились через пару месяцев.

Т-90М имеет несколько уровней защиты. Первый, так называемая «накидка-невидимка», которая по словам рф, может «поглощать» как тепло, так и радиосигналы. Теоретически такое покрытие скрывает Т-90М от бортовых радаров НАТО, которые могут отслеживать российскую технику на большом расстоянии, а также препятствует использованию управляемых противотанковых ракет, которые полагаются на тепловидение для захвата цели.

Вдобавок ко всему, на танке установлена система активной защиты «Афганит», которая стреляет снарядами для перехвата атак на малой дистанции, а также динамическая защита, используемая во многих моделях российских танков, которая может сорвать детонацию противотанковых ракет. Наконец, есть физическая броня танка, о которой мало, что известно.

Помимо высокотехнологичной защиты, захваченный танк оснащен новейшим российским наступательным вооружением, в том числе компьютеризированной системой управления огнем и пушкой, способной вести огонь управляемыми снарядами.

Т-90М нельзя назвать неуязвимым: один такой танк украинские военные уже уничтожили. Однако захват еще одного, целого, может принести гораздо больше полезной информации. Возможность разобрать его и проанализировать — облегчит поражение большего количества Т-90М в будущем. Трофейный образец также даст возможность военным оценить заявления россии о ее военных возможностях.

По мере продолжения войны в Украине, разведка будет получать еще больше полезных данных. Запад уже получил доступ к множеству российских радарных, разведывательных и командных машин с их ценными секретами. Убегающие российские оккупанты должны быть более осторожными в отношении того, что они оставляют после себя.

Источник: Еconomist