Всё пропало: Вслед за изменением правил ресурс PornHub убрал все ролики от неверифицированных пользователей





На прошлой неделе мы сообщали, что сервис PornHub ввёл ряд ограничений на загрузку и скачивание роликов. Тогда говорилось, что теперь загружать видео на платформу смогут только верифицированные пользователи. Однако этим ресурс не стал ограничиваться.

Как сообщает администрация PornHub в своём блоге, сервис приостанавливает размещение всего контента, добавленного неверифицированными пользователями. Исключения предусмотрены лишь для роликов, добавленных партнёрами по созданию контента и участниками Model Program. Таким образом, сейчас на платформе доступны только видео от проверенных партнёров и пользователей. Контент от неверифицированных пользователей временно убран с PornHub. Также сообщается, что администрация инициирует проверку и рассмотрение такого приостановленного контента, но этот процесс начнётся уже в следующем году. Ранее загружать видео на PornHub мог любой зарегистрированный пользователь.

Администрация PornHub также заявляет, что ресурс стал мишенью целенаправленной кампании со стороны двух организаций: National Center on Sexual Exploitation (ранее известная как Morality in Media) и Exodus Cry/TraffickingHub. Причина такого пристального внимания – размещение контента для взрослых на страницах ресурса. Данные организации борются с подобным контентом и всячески пытаются заблокировать коммерческую публикацию содержания для взрослых. Как заявляют в PornHub, «это те же силы, которые на протяжении 50 лет демонизировали Playboy, Национальный фонд искусств, половое воспитание, права ЛГБТК, права женщин и даже Американскую библиотечную ассоциацию. Сегодня это Pornhub».

Источник: vice, pornhub