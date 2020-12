После обвинения в распространении неподобающего контента PornHub ввёл ограничения на загрузку и скачивание роликов с целью «защиты сообщества»

Известный ресурс PornHub коренным образом пересмотрел свои правила и ввёл существенные ограничения на работу с загрузкой контента. Об этом говорится в блоге сервиса.

Отметим, администрация сообщила о новшествах через несколько дней после того, как ресурс The New York Times опубликовал материал о том, что на страницах PornHub в большом количестве содержится неподобающий контент. Речь идёт о роликах с настоящими изнасилованиями, в том числе с участием детей, видео, снятых скрытой камерой, роликах с откровенно расистким и сексистким содержанием, а также записях, опубликованных в открытом доступе с целью мести. В публикации говорится, что в штате Флорида пропала 15-летняя девочка, а год спустя её мать обнаружила на PornHub 58 роликов сексуального содержания с участием дочери. Также на PornHub обнаружился контент с домогательствами в отношении 14-летней девочки из Калифорнии. Об этом властям сообщила не компания, а её одноклассник, который увидел видео. В каждом из этих случаев преступники были арестованы, но сервис PornHub избежал ответственности за распространение видео и извлечение из них прибыли. После этого скандала компании MasterCard и Visa решили провести расследование данных обвинений и заявили о готовности пересмотреть отношения с сервисом, если данные из публикации The New York Times подтвердятся.

В соответствии с новыми правилами PornHub, запрещается загрузка роликов на сайт от неверифицированных пользователей. Отныне загружать фото и видео на сайт смогут только те владельцы учётных записей, которые продают свой контент через сайт. В дальнейшем планируется запустить новый процесс верификации пользователей. Но подробности по этому поводу пока не сообщаются. Также пользователям будет запрещено скачивать видео с сайта. Исключением из правил станут лишь платные загрузки по условиям специальной Модельной программы.

Кроме того, сервис запускает расширенную модерацию, основанную на современных технологиях анализа и распознавания незаконных действий. Некоммерческие организации смогут предупреждать о незаконном содержимом, которое может нарушать правила сервиса. Для этого запускается программа Trusted Flagger Program, в которой уже участвуют десятки некоммерческих организаций.

Наконец, администрация сервиса заявляет, что ранее в этом году она начала сотрудничество с Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей. В следующем году планируется опубликовать первый отчёт о прозрачности.

Как отмечается в блоге PornHub, все эти изменения предпринимаются для «дальнейшей защиты нашего сообщества».

Источник: The New York Times, PornHub