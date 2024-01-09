Volkswagen вместе с Bosch пытаются переосмыслить парковку и зарядку на больших стоянках, оснащенных зарядными станциями для электромобилей, тестируя систему автономной парковки и зарядки. Немецкий автопроизводитель также планирует устанавливать ChatGPT с искусственным интеллектом для голосового управления функциями автомобилей и чтобы получать ответы на «общие вопросы».

Автоматическая парковка

Cariad, компания-разработчик программного обеспечения, принадлежащая Volkswagen, и Bosch надеются оживить идею автоматической парковки, добавив в нее автоматизированную зарядку для электромобилей.

Две немецкие компании тестируют систему, которая «направляет электромобили без водителя на свободное парковочное место, оборудованное зарядным устройством, где зарядный робот заряжает их автоматически». После завершения зарядки автомобиль будет самостоятельно переезжать на другое свободное место, освобождая зарядный робот для приема другого электромобиля, сообщает The Verge. Bosch и Cariad сейчас тестируют технологию на двух паркингах в Германии: на стоянке для персонала Cariad в Ингольштадте и на парковке компании Bosch в Людвигсбурге.

Обе компании тестировали подобные функции в прошлом. Ранее Bosch работала с Mercedes-Benz над созданием целого паркинга в Германии, оснащенного автономной системой, помогающей направлять автомобили на свободные парковочные места и с них. Аналогично, VW играет с идеей роботизированной зарядки электромобилей под разным видом по меньшей мере с 2019 года. Представитель компании подтвердил, что технология, о которой идет речь в сегодняшних анонсах, не базируется на предыдущих прототипах Volkswagen.

Bosch заявляет, что автоматизированная технология может решить ряд проблем, связанных с зарядкой электромобилей сегодня, а именно: длинные очереди на зарядных станциях, блокировка платы за слишком позднее отключение кабеля питания и ручное обращение с кабелем.

ChatGPT в автомобилях Volkswagen

Volkswagen объявила о планах установки ChatGPT от OpenAI на свои автомобили, начиная со второго квартала 2024 года. Чат-бот будет доступен во всех моделях VW, включая Tiguan, Passat и Golf, а также семейство электромобилей ID автопроизводителя. Сначала эта функция появится в Европе, затем для клиентов в США.

VW использует ChatGPT для усовершенствования своего автомобильного голосового ассистента IDA, чтобы обеспечить более натуралистическое общение между автомобилем и водителем. Владельцы транспортных средств могут использовать голосовой ассистент для управления основными функциями, такими как обогрев и кондиционирование, или ответы на «общие вопросы».

VW обещает, что не заставляет пользователей создавать новую учетную запись или устанавливать какие-либо приложения. Чат-бот можно активировать с помощью приветственного слова Hello IDA или нажатия кнопки на руле. Кроме того, OpenAI не будет получать доступ к статистике вашего вождения. В VW говорят, что вопросы и ответы «немедленно удаляются, чтобы обеспечить высокий уровень защиты данных».

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.