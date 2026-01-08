Новости Наука и космос 08.01.2026 comment views icon

Вы не так их расставляете: исследователи обнаружили, что классическая шахматная позиция — нечестная, и предлагают пересмотр

Маргарита Юзяк

Ви не так їх розставляєте: дослідники виявили, що класична позиція шахів — нечесна, і пропонують перегляд

Исследователь считает, что классическая шахматная позиция, которую используют веками, должна поменяться из-за нечестных правил. Все дело в том, что белые ходят первыми и это почти всегда дает им небольшой, но стабильный плюс.

Для топ-игроков это часто решающий фактор, после которого результат прогнозируется еще до середины партии. Проблема не исчезает даже в формате Fischer Random Chess, более известном как Chess960. Это альтернативу классическим шахматам еще в 1990-х предложил Бобби Фишер: пешки остаются на местах, а фигуры заднего ряда расставляются случайно, чтобы убрать шаблонные дебюты. Это дает 960 возможных стартовых комбинаций.

Но новое исследование показывает, что этого недостаточно. Статистический теоретик Марк Бартелеми из Университета Париж-Сакле проанализировал все 960 стартовых позиций Chess960 с помощью шахматного движка Stockfish. Он оценил сложность решений и проверил, исчезает ли преимущество первого хода.

Иллюстративное фото шахмат / Depositphotos

Выяснилось, что преимущество черных фигур настолько незначительно, что почти не заметно. В 99,6% стартовых позиций шахмат лидерство все равно остается за белыми. По словам Бартелеми, это доказывает, что проблема первого хода — не случайность.

«Оценки Stockfish показывают почти универсальное преимущество первого хода для белых. Это свидетельствует, что преимущество стартового хода — не случайность, а устойчивая структурная особенность игры», — говорит исследователь.

Он обращает внимание на то, что классическая шахматная доска выглядела логичной и симметричной скорее с визуальной точки зрения, а не с точки зрения математической справедливости. На протяжении поколений стартовую расстановку фигур сохраняли благодаря узнаваемой визуальной симметрии доски, которая облегчала восприятие игры.

Несмотря на 960 возможных стартовых комбинаций шахмат, некоторые из них оказались лучше других. Бартелеми называет позицию №198 наиболее сбалансированной, где оба игрока получают максимально равные условия. А вот позиция №226, наоборот, создает самый сложный и запутанный сценарий, где каждый ход требует большего мастерства.

Первая картинка позиция №198, вторая — позиция №226

Ви не так їх розставляєте: дослідники виявили, що класична позиція шахів — нечесна, і пропонують переглядВи не так їх розставляєте: дослідники виявили, що класична позиція шахів — нечесна, і пропонують перегляд

Исследователь отмечает, что его работа не ставит под сомнение сами шахматы или Chess960. Идея другая: дать организаторам турниров право или инструмент, которые позволят сознательно выбирать стартовые позиции. То есть чтобы они на местах решали, что важнее в этой партии: баланс или более сильный вызов для игроков.

Источник: PopSci

