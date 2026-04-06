Новости Игры 06.04.2026

Cyberpunk Edgerunners Hunted: анонсирована новая игра о побеге из Найт-Сити

Вадим Карпусь

Cyberpunk Edgerunners Hunted: анонсовано нову гру про втечу з Найт-Сіті

Франшиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED продолжает активно расширяться. После пятилетия игры интерес к вселенной только растет. Фанаты получили аркадные мультиплеерные форматы, VR-версии Найт-Сити и громкие краудфандинговые кампании. Теперь к этому списку добавляется еще один формат — настольная игра.


Новинку под названием Cyberpunk: Edgerunners — Hunted создали по мотивам аниме Cyberpunk: Edgerunners, которое стало хитом в 2022 году. События игры разворачиваются в том же мире, что и Cyberpunk 2077, но с фокусом на персонажей аниме. Игроки смогут взять на себя роли Люси, Дэвида, Ребекки и Мейна, используя их уникальные способности.

Геймплей Cyberpunk: Edgerunners — Hunted

Геймплей построен вокруг быстрых сессий продолжительностью примерно 25 минут. Игровое поле состоит из модульных плиток, которые формируют маршруты через Найт-Сити. В процессе игры появляется плитка выхода — именно к ней нужно добраться.

Но просто сбежать не получится. Сначала команда должна выполнить миссию с карты Mission Card. Они отличаются сложностью, поэтому каждая партия меняет темп игры. Дополнительное давление создает таймер в виде песочных часов — он постоянно отсчитывает время.


Cyberpunk Edgerunners Hunted: анонсовано нову гру про втечу з Найт-Сіті

Против игроков выступают враги: банда Maelstrom, полиция NCPD и Адам Смешер. Во время хода игроки действуют в любом порядке, выполняют действия и перемещаются по карте. После этого начинается фаза врагов, которые преследуют и атакуют команду.

Разработчики подчеркивают ключевые механики: координация, быстрое принятие решений и выживание под давлением. Играть можно как одному игроку, так и в компании до четырех человек в кооперативном режиме.

Сроки выхода

Игра Cyberpunk: Edgerunners — Hunted выйдет в сентябре 2026 года. Предварительные заказы уже открыли по цене €39,99. Игра предлагает вернуться в Найт-Сити, добавляет быстрый, напряженный геймплей и делает вселенную доступной даже без ПК или консоли. Это еще один шаг к тому, чтобы удержать интерес фанатов до релиза следующих крупных проектов.

Автор Cyberpunk Edgerunners объяснил депрессивность сериала: «Мы из Польши, а там рождаются и умирают грустными»

Источник: screenrant

Популярные новости

Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше
Обновление GeForce NOW: NVIDIA прекращает бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только
Никаких DLC для Cyberpunk 2077: в CD Projekt RED опровергли обнадеживающие слухи
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
CDPR показала "распаковку" юбилейной коллекции Cyberpunk 2077: минимум $150, но без игры
Linux обошла Windows 11 по игровой производительности в Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077
Первые кадры со съемок Elden Ring от Алекса Гарленда просочились в сеть
Нуар-экшн Samson: A Tyndalston Story от шведов Liquid Swords получил трейлер и дату выхода
"Гарри Поттер" за кулисами: 40 тыс. кастингов, 36 тыс. перьев на одну сову и магия без CGI
Сиквел культовой пародии на "Звездные войны" "Космические яйца" получил дату премьеры
Игра была только в Word-документе: что скрывал трейлер State of Decay 3 от 2020 года
200 МП против полного кадра: неожиданный результат теста Vivo X300 Ultra и Sony A7 III
