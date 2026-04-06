Франшиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED продолжает активно расширяться. После пятилетия игры интерес к вселенной только растет. Фанаты получили аркадные мультиплеерные форматы, VR-версии Найт-Сити и громкие краудфандинговые кампании. Теперь к этому списку добавляется еще один формат — настольная игра.





Новинку под названием Cyberpunk: Edgerunners — Hunted создали по мотивам аниме Cyberpunk: Edgerunners, которое стало хитом в 2022 году. События игры разворачиваются в том же мире, что и Cyberpunk 2077, но с фокусом на персонажей аниме. Игроки смогут взять на себя роли Люси, Дэвида, Ребекки и Мейна, используя их уникальные способности.

Геймплей Cyberpunk: Edgerunners — Hunted

Геймплей построен вокруг быстрых сессий продолжительностью примерно 25 минут. Игровое поле состоит из модульных плиток, которые формируют маршруты через Найт-Сити. В процессе игры появляется плитка выхода — именно к ней нужно добраться.

Но просто сбежать не получится. Сначала команда должна выполнить миссию с карты Mission Card. Они отличаются сложностью, поэтому каждая партия меняет темп игры. Дополнительное давление создает таймер в виде песочных часов — он постоянно отсчитывает время.





Против игроков выступают враги: банда Maelstrom, полиция NCPD и Адам Смешер. Во время хода игроки действуют в любом порядке, выполняют действия и перемещаются по карте. После этого начинается фаза врагов, которые преследуют и атакуют команду.

Разработчики подчеркивают ключевые механики: координация, быстрое принятие решений и выживание под давлением. Играть можно как одному игроку, так и в компании до четырех человек в кооперативном режиме.

Сроки выхода

Игра Cyberpunk: Edgerunners — Hunted выйдет в сентябре 2026 года. Предварительные заказы уже открыли по цене €39,99. Игра предлагает вернуться в Найт-Сити, добавляет быстрый, напряженный геймплей и делает вселенную доступной даже без ПК или консоли. Это еще один шаг к тому, чтобы удержать интерес фанатов до релиза следующих крупных проектов.

Источник: screenrant