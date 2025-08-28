"Выдающееся открытие": впервые найдена экзопланета в многокольцевом диске вокруг звезды

Группа астрономов с помощью Очень Большого телескопа (VLT) в чилийской пустыне Атакама впервые обнаружила молодую экзопланету в многокольцевом протопланетном диске вокруг материнской звезды.

Планета получила название WISPIT 2b. Она находится в 430 световых годах от Земли. Ее ориентировочный возраст составляет около 5 млн лет. Это газовый гигант, по размерам близкий к Юпитеру.

WISPIT 2b находится в протопланетном диске из газа и пыли вокруг молодой звезды WISPIT 2 и собирает вещество вблизи материнского светила. Экзопланета является первым подтвержденным случаем обнаружения планеты в многокольцевом протопланетном диске, содержащем множество щелей и каналов.

Снимки, полученные от Очень Большого телескопа, демонстрируют всего вторую экзопланету, вращающуюся вокруг молодой звезды, подобной Солнцу. Это делает исследование WISPIT 2b и ее протопланетного диска, шириной примерно в 380 раз большего, чем расстояние между Землей и Солнцем, идеальным для изучения взаимодействий между планетами и дисками и дальнейшей эволюции подобных систем.

«Открытие этой планеты было замечательным опытом — нам невероятно повезло. WISPIT 2, молодая версия нашего Солнца, находится в малоизученной группе молодых звезд, и мы не ожидали обнаружить такую впечатляющую систему. Эта система, вероятно, станет эталоном на долгие годы», — отмечает руководитель исследования из Лейденского университета Ришель ван Капеллен.

Астрономы получили инфракрасное изображение WISPIT 2b, которая находилась в одном из промежутков в протопланетном диске. В рамках исследования ученые стремились выяснить, вокруг каких звезд чаще всего встречаются газовые гиганты на широких орбитах — молодых или старых. Это стало возможным благодаря тому, что после своего формирования молодая планета все еще горячая и светящаяся.

«Мы использовали эти очень короткие наблюдения за многими молодыми звездами — всего несколько минут на объект — чтобы определить, можем ли мы увидеть рядом с ними маленькое пятнышко света от планеты. Однако в случае с этой звездой мы взамен обнаружили совершенно неожиданный и исключительно красивый многокольцевой пылевой диск. Когда мы впервые увидели этот многокольцевой диск, мы поняли, что нам нужно попытаться обнаружить в нем планету, поэтому мы быстро запросили дополнительные наблюдения«, — объясняет преподаватель Школы естественных наук Голуэйского университета Кристиан Гински.

Отдельная группа исследователей из Университета Аризоны получила изображение WISPIT 2b в оптическом диапазоне. Эти наблюдения показали, что WISPIT 2b продолжает накапливать вещество.

«Получить изображения этой планеты оказалось чрезвычайно сложной задачей, и это дает нам реальный шанс понять, почему многие тысячи более старых экзопланетных систем выглядят такими разнообразными и непохожими на нашу Солнечную систему. Я думаю, многие наши коллеги, изучающие формирование планет, в ближайшие годы внимательно изучат эту систему», — подчеркнул Кристиан Гински.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters

Источник: Space.com