Новости Наука и космос 28.08.2025 comment views icon

"Выдающееся открытие": впервые найдена экзопланета в многокольцевом диске вокруг звезды

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

"Выдающееся открытие": впервые найдена экзопланета в многокольцевом диске вокруг звезды

Группа астрономов с помощью Очень Большого телескопа (VLT) в чилийской пустыне Атакама впервые обнаружила молодую экзопланету в многокольцевом протопланетном диске вокруг материнской звезды. 

Планета получила название WISPIT 2b. Она находится в 430 световых годах от Земли. Ее ориентировочный возраст составляет около 5 млн лет. Это газовый гигант, по размерам близкий к Юпитеру.

WISPIT 2b находится в протопланетном диске из газа и пыли вокруг молодой звезды WISPIT 2 и собирает вещество вблизи материнского светила. Экзопланета является первым подтвержденным случаем обнаружения планеты в многокольцевом протопланетном диске, содержащем множество щелей и каналов.

Снимки, полученные от Очень Большого телескопа, демонстрируют всего вторую экзопланету, вращающуюся вокруг молодой звезды, подобной Солнцу. Это делает исследование WISPIT 2b и ее протопланетного диска, шириной примерно в 380 раз большего, чем расстояние между Землей и Солнцем, идеальным для изучения взаимодействий между планетами и дисками и дальнейшей эволюции подобных систем. 

"Видатне відкриття": вперше знайдено екзопланету в багатокільцевому диску навколо зірки
WISPIT 2b и ее протопланетный диск в видимом свете/ESO/RF van Capelleveen et al.

«Открытие этой планеты было замечательным опытом — нам невероятно повезло. WISPIT 2, молодая версия нашего Солнца, находится в малоизученной группе молодых звезд, и мы не ожидали обнаружить такую впечатляющую систему. Эта система, вероятно, станет эталоном на долгие годы», — отмечает руководитель исследования из Лейденского университета Ришель ван Капеллен. 

Астрономы получили инфракрасное изображение WISPIT 2b, которая находилась в одном из промежутков в протопланетном диске. В рамках исследования ученые стремились выяснить, вокруг каких звезд чаще всего встречаются газовые гиганты на широких орбитах — молодых или старых. Это стало возможным благодаря тому, что после своего формирования молодая планета все еще горячая и светящаяся.

«Мы использовали эти очень короткие наблюдения за многими молодыми звездами — всего несколько минут на объект — чтобы определить, можем ли мы увидеть рядом с ними маленькое пятнышко света от планеты. Однако в случае с этой звездой мы взамен обнаружили совершенно неожиданный и исключительно красивый многокольцевой пылевой диск. Когда мы впервые увидели этот многокольцевой диск, мы поняли, что нам нужно попытаться обнаружить в нем планету, поэтому мы быстро запросили дополнительные наблюдения«, — объясняет преподаватель Школы естественных наук Голуэйского университета Кристиан Гински.

Отдельная группа исследователей из Университета Аризоны получила изображение WISPIT 2b в оптическом диапазоне. Эти наблюдения показали, что WISPIT 2b продолжает накапливать вещество.

«Получить изображения этой планеты оказалось чрезвычайно сложной задачей, и это дает нам реальный шанс понять, почему многие тысячи более старых экзопланетных систем выглядят такими разнообразными и непохожими на нашу Солнечную систему. Я думаю, многие наши коллеги, изучающие формирование планет, в ближайшие годы внимательно изучат эту систему», — подчеркнул Кристиан Гински. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters

Источник: Space.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Телескоп Джеймса Уэбба открыл 300 невозможных объектов — слишком много для современных научных представлений
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику-медузу, которая блуждает по космосу
Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад
"Пунктум": найден непонятный объект, "мощнее" черных дыр и второй по яркости во Вселенной
Зомби-спутник NASA выдал мощный сигнал после 60 лет молчания
Уничтоженная черной дырой звезда подала повторный сигнал
Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
"Оземпик" и другие препараты для похудения вызывают внезапную потерю зрения, — исследование
«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Chrysalis: проект межзвездного корабля для путешествия 2400 человек в течение 400 лет
Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить