Телескоп Джеймса Уэбба сделал первое прямое фото экзопланеты

Космический телескоп «Джеймса Уэбба» впервые за 3 года работы непосредственно сделал изображение экзопланеты.

Экзопланета TWA-7b находится на расстоянии 111 световых лет от Земли и имеет наименьшую массу из всех непосредственно сфотографированных подобных объектов. Сейчас из всех 6 тыс. обнаруженных за пределами Солнечной системы экзопланет, только 80 были обнаружены путем прямых наблюдений.

TWA-7b вращается вокруг молодой звезды возрастом всего 6 млн лет. Масса этой экзопланеты где-то в 100 раз больше земной и составляет около 30% от массы Юпитера. Астрономы отмечают, что масса TWA-7b примерно в 10 раз меньше любой другой экзопланеты, которую наблюдали непосредственно.

TWA-7b — это холодный газовый гигант, который вращающийся вокруг материнской звезды на расстоянии, которое в 52 раза превышает расстояние от Земли до Солнца. Если бы эта планета находилась в Солнечной системе, она бы находилась далеко за орбитой Плутона, где-то на самом краю.

Чтобы увидеть TWA-7b несмотря на яркость ее материнской звезды, группа астрономов под руководством научного руководителя Французского национального центра научных исследований Анн-Мари Лагранж использовала коронограф, прикрепленный к камере среднего инфракрасного диапазона и спектрографа (MIRI). Звезду TWA 7 окружает протопланетный диск. Именно там астрономы и обнаружили экзопланету TWA-7b.

Поскольку звезда TWA 7 размещается таким образом, что ее полюс направлен в сторону Земли, астрономы смогли увидеть весь протопланетный диск из трех колец каменистых обломков, газа и пыли. Самое узкое из колец окружают два других. Именно в этом наиболее узком кольце и находится экзопланета TWA-7b.

Лагранж и ее коллеги отмечают, что все еще есть «очень небольшой шанс», что изображения показывают фоновую галактику, но доказательства «убедительно указывают» на то, что источником является планета, которая до этого не была обнаружена.

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Само размещение экзопланеты TWA-7b во внутреннем кольце протопланетного диска также заинтересовало астрономов. Это впервые, когда астрономы увидели подобное размещение экзопланеты. По словам Ланграж, она и ее коллеги надеются получить больше данных, включая информацию о составе атмосферы TWA-7b.

Результаты исследования опубликованы в журналеNature

Источник: engadget