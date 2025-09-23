banner
Новости Технологии 23.09.2025 comment views icon

Видеокарта отдельно: Gigabyte запустила внешние RTX 5090 и RTX 5060 Ti

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti

Gigabyte официально представила сразу две новые внешние видеокарты с поддержкой Thunderbolt 5: Aorus RTX 5060 Ti AI Box и Aorus RTX 5090 AI Box. Обе модели сочетают настольные графические процессоры с широким набором портов, однако отличаются уровнем производительности и назначением — они ориентированы на разные категории геймеров и профессиональных пользователей.

Aorus RTX 5090 AI Box

Флагманская модель Aorus RTX 5090 AI Box дебютировала еще в мае, а теперь наконец-то стала доступной для предварительного заказа. Эта версия eGPU построена на базе настольной RTX 5090 с водяным охлаждением и комплектуется блоком питания мощностью 850 Вт. Корпус имеет габариты 302×189×172 мм и вес 5,4 кг. Вместе с мощной видеокартой пользователь получает немало интерфейсов:

  • 3x DisplayPort 2.1b
  • 1x HDMI 2.1b
  • 1x Gigabit Ethernet
  • 2x Thunderbolt 5 (один для ПК, другой для периферии)
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti за ціною від $510
Aorus RTX 5090 AI Box

Это решение ориентировано на тех, кто нуждается в максимальной производительности настольной графики в формате внешнего решения с поддержкой современных интерфейсов.

Цена Aorus RTX 5090 AI Box в Великобритании составляет £2999,99 (включая НДС и доставку). Поставки должны начаться 30 сентября.

Aorus RTX 5060 Ti AI Box

Младшая модель, Aorus RTX 5060 Ti AI Box, получила видеокарту поколения Blackwell — GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ памяти. Эта конфигурация имеет преимущество над 8-гигабайтным вариантом в показателях количества и стабильности FPS. Размеры устройства составляют 243×117×48 мм. Среди интерфейсов доступны 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A и Gigabit Ethernet. Кроме того, предусмотрена RGB-подсветка, поддержка зарядки через USB Power Delivery 3.0 и система охлаждения Windforce.

Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti
Aorus RTX 5060 Ti AI Box

По данным компании, эта модель eGPU может обеспечить даже более высокий FPS, чем игровые ноутбуки с RTX 5080, благодаря минимальным потерям производительности при использовании Thunderbolt 5. Цена и дата выхода Aorus RTX 5060 Ti AI Box пока не раскрываются.

Источник: notebookcheck 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Карта расширения Gigabyte добавляет в ПК 512 ГБ оперативной памяти
Прорыв в цинково-воздушных аккумуляторах: новый катализатор позволит устройствам работать месяцами
В Украине официально заработает стриминг HBO Max — отдельно от Megogo, по цене от €7,99/месяц
Фильм "Мстители: Судный день" раскрыл костюмы 28 персонажей, включая Тора и "классический дизайн" Людей Икс
Аниме от Кодзимы: трейлер Death Stranding Mosquito показывает странные щупальца, захватывающие разум
ИИ создает жизнь: искусственные вирусы уничтожают вредные бактерии
Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит новую механику прицеливания для "ночных операций"
OpenAI запускает дополнительные "платные" функции для ChatGPT
Флагман Vivo X300 во всей красе: официальные изображения и характеристики
Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный дисплей конфиденциальности, который "отобьет" взгляды посторонних от смартфона
Lockheed Martin показала "секретный" дрон Vectis для сопровождения истребителей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить