Видеокарта отдельно: Gigabyte запустила внешние RTX 5090 и RTX 5060 Ti

Gigabyte официально представила сразу две новые внешние видеокарты с поддержкой Thunderbolt 5: Aorus RTX 5060 Ti AI Box и Aorus RTX 5090 AI Box. Обе модели сочетают настольные графические процессоры с широким набором портов, однако отличаются уровнем производительности и назначением — они ориентированы на разные категории геймеров и профессиональных пользователей.

Aorus RTX 5090 AI Box

Флагманская модель Aorus RTX 5090 AI Box дебютировала еще в мае, а теперь наконец-то стала доступной для предварительного заказа. Эта версия eGPU построена на базе настольной RTX 5090 с водяным охлаждением и комплектуется блоком питания мощностью 850 Вт. Корпус имеет габариты 302×189×172 мм и вес 5,4 кг. Вместе с мощной видеокартой пользователь получает немало интерфейсов:

3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1b

1x Gigabit Ethernet

2x Thunderbolt 5 (один для ПК, другой для периферии)

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Это решение ориентировано на тех, кто нуждается в максимальной производительности настольной графики в формате внешнего решения с поддержкой современных интерфейсов.

Цена Aorus RTX 5090 AI Box в Великобритании составляет £2999,99 (включая НДС и доставку). Поставки должны начаться 30 сентября.

Aorus RTX 5060 Ti AI Box

Младшая модель, Aorus RTX 5060 Ti AI Box, получила видеокарту поколения Blackwell — GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ памяти. Эта конфигурация имеет преимущество над 8-гигабайтным вариантом в показателях количества и стабильности FPS. Размеры устройства составляют 243×117×48 мм. Среди интерфейсов доступны 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A и Gigabit Ethernet. Кроме того, предусмотрена RGB-подсветка, поддержка зарядки через USB Power Delivery 3.0 и система охлаждения Windforce.

По данным компании, эта модель eGPU может обеспечить даже более высокий FPS, чем игровые ноутбуки с RTX 5080, благодаря минимальным потерям производительности при использовании Thunderbolt 5. Цена и дата выхода Aorus RTX 5060 Ti AI Box пока не раскрываются.

Источник: notebookcheck 1, 2