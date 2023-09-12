Новости Устройства 12.09.2023 в 14:24

Thunderbolt 5 – скорость передачи данных до 120 Гбит/с, поддержка PCIe Gen4 и питание мощностью до 240 Вт

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Intel подготовила новейшую версию интерфейса Thunderbolt ─ Thunderbolt 5. Новая технология обеспечивает прирост скорости передачи данных и передаваемой мощности.

Стандарт Thunderbolt 5 предусматривает увеличение пропускной способности до 120 Гбит/с благодаря использованию технологии Bandwidth Boost. В конфигурации по умолчанию интерфейс обеспечивает двунаправленное соединение со скоростью 80 Гбит/с. Однако при необходимости (для дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления или конфигураций из нескольких дисплеев) устройства могут использовать полную скорость 120 Гбит/с. В таких сценариях скорость приема можно гибко регулировать в диапазоне от 80 Гбит/с до 40 Гбит/с.

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Интерфейс Thunderbolt 5 совместим с DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G и PCIe Gen4. Этот стандарт также включает поддержку зарядки мощностью до 240 Вт, что устраняет необходимость в отдельных зарядных кабелях для многих ноутбуков. Поддержка PCIe Gen4 обеспечивает достаточную пропускную способность для внешних видеокарт, потенциально устраняя одно из основных ограничений стандартов Thunderbolt 3 и 4. Однако для полной поддержки системы должны быть оснащены PCIe-совместимыми каналами связи, работающими на скорости 64 Гбит/с.

Thunderbolt 5 – скорость передачи данных до 120 Гбит/с, поддержка PCIe Gen4 и питание мощностью до 240 Вт

Как ожидается, первые устройства с интерфейсом Thunderbolt 5 появятся в 2024 году. Одними из первых его могут получить ноутбуки на базе грядущих процессоров Intel Meteor Lake.

Источник: videocardz

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