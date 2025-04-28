Выдерживает 1000+ циклов. Kuxiu представила первый в мире «твердотельный павербанк» для смартфонов

Австралийская компания Kuxiu выпустила первый в мире, как заявляется, полутвердотельный внешний аккумулятор для смартфонов с поддержкой MagSafe для iPhone.

Отмечается, что полутвердотельный внешний аккумулятор KUXIU S2 емкостью 5 тыс. мАч поддерживает Qi2 для беспроводной зарядки 15 Вт. При напряжении в 3,8 В (19 Вт-ч) он сохраняет достаточно энергии, чтобы полностью заряжать более старые версии iPhone.

Твердотельные аккумуляторы, не содержащие внутри жидкого электролита, считаются более безопасными и долговечными, чем традиционные Li-ion-батареи. Однако в настоящее время полностью твердотельные аккумуляторы не производятся массово из-за высокой стоимости производства. Если количество жидкого электролита составляет от 5 до 10% от веса активной части батареи, ее обычно классифицируют как полутвердую. Менее 5% — это квазитвердая. 0% — полностью твердотельная.

Аккумулятор Kuxiu S2 содержит твердо-жидкостный смешанный электролит, который представляет гелеобразную смесь. Kuxiu указывает S2 как литий-полимерную батарею, которые известны относительно непродолжительным сроком работы и низкой плотностью энергии. Однако твердый электролит в твердотельных аккумуляторах может изготавливаться из различных материалов, в частности, из керамики и полимеров. Таким образом, это вполне может быть первый в мире внешний аккумулятор, который использует твердотельную батарею.

Электролит в Li-ion-батареях, вероятно содержит до 25% жидкости, что делает их более уязвимыми к утечкам, тепловому расширению и возгоранию. Внешний аккумулятор Kuxiu S2 частично обладает свойствами твердотельной батареи, защищающими его от подобных негативных сценариев.

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В компании утверждают, что их аккумулятор легко выдерживает до 1 тыс. циклов зарядки-разрядки. Kuxiu заявляет об улучшенной плотности энергии до 360 Вт-ч/кг по сравнению с 300 Вт-ч/кг для жидкостных элементов. S2 компактный и легкий: 10,4 x 6,7 x 1,0 см / 145 г.

Kuxiu заявляет, что внешний аккумулятор S2 «обеспечивает примерно 1,2 полных заряда для iPhone». На практике полностью заряженный внешний аккумулятор смог зарядить iPhone 15 Pro до 98%, а после этого разрядился. Порт USB-C в нижней части S2 имеет функцию сквозного пропускания, поэтому можно одновременно заряжать внешний аккумулятор и магнитно прикрепленный iPhone.

Power Bank также может заряжать устройства без Qi2 благодаря двунаправленному порту USB-C. Это полезно для зарядки таких устройств, как наушники-вкладыши и телефоны Android с мощностью до 20 Вт. Однако стоимость устройства сейчас составляет около $80.

Источник: The Verge