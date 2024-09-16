Apple увеличила на 20% стоимость замены аккумулятора для iPhone 16 Pro

Apple опубликовала цены на ремонт iPhone 16 — и некоторые существенно отличаются от предложений для прошлогодних моделей (речь идет о стоимости, предусмотренной после завершения гарантии).
За замену батареи iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max в магазинах Apple Store придется заплатить $119, тогда как за модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max просили около $99. Это рост в 20% от предыдущей цены, а само предложение включает стоимость аккумулятора и обслуживания (при этом комиссия может отличаться у сторонних авторизованных поставщиков услуг Apple).
Замена экрана в HUAWEI Mate XT обойдется по цене iPhone 16 Pro Max
Для стандартных iPhone 16 и iPhone 16 Plus плата остается неизменной — на уровне $99.
Бесплатную замену батареи могут получить владельцы расширенной гарантии AppleCare+, однако только в случае, когда аккумулятор сохраняет менее 80% от первоначальной емкости.
По словам Apple, все четыре модели iPhone 16 оснащены большими аккумуляторами, и получили внутренний редизайн для улучшенного рассеивания тепла. Ходили слухи об использовании металлического корпуса для аккумуляторов определенных моделей, однако они подтвердятся только после демонтажа.
Стоимость замены батареи для iPhone 13 — iPhone 16 в США:
- iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: $119
- iPhone 16 и iPhone 16 Plus: $99
- Все четыре модели iPhone 15: $99
- Все четыре модели iPhone 14: $99
- Все четыре модели iPhone 13: $89
Рейтинг цен iPhone 16 и iPhone 16 Pro: дешевле всего в США — и почти вдвое дороже в Турции
Источник: macrumors
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