Выгорание OLED-панели за 2 года: что случилось с монитором после 6500 часов работы

Мониторы на базе технологии OLED имеют ряд преимуществ, но потенциальных покупателей и владельцев пугает один существенный недостаток — риск выгорания пик селов. Чтобы проверить, как такое выгорание выглядит на практике после лет работы, канал Monitors Unboxed опубликовал видео с обновлением своего эксперимента по долговременному тесту QD-OLED-монитора MSI MPG 321URX.





В прошлом году на канале уже выходил материал с оценкой выгорания этого монитора после 15 месяцев эксплуатации. Тогда по результатам анализа возникло предположение, что монитор потеряет необходимую точность передачи цветов где-то через 2-3 года работы. Теперь пришло время проверить, как выглядит OLED панель уже после двух лет активного использования. За это время дисплей проработал более 6500 часов в режиме, который специально создали максимально «тяжелым» для OLED-матрицы.

Что случилось с OLED панелью после 2 лет работы

Тест проходил в наихудшем для OLED сценарии. Монитор использовали как основной рабочий дисплей для компьютера с большим количеством статичных элементов интерфейса. На экране долго оставались неподвижные окна, использовался светлый режим Windows, а также почти не применялись типичные настройки OLED-защиты, например, автоматический сон экрана или скрытая панель задач.

За два года дисплей накопил примерно 6500 часов работы при яркости около 200 нит. В это время монитор регулярно запускал стандартные циклы компенсации панели, которые предусмотрены системами защиты OLED.





Самые заметные артефакты почти не изменились по сравнению с предыдущими этапами теста. Вертикальная линия возле центра экрана заметна. Она появилась из-за длительного использования двух окон рядом — типичный сценарий работы с браузером или документами.

Инверсное выгорание внизу экрана также хорошо видно. Именно там постоянно находится панель задач Windows.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Через 24 месяца теста авторы также заметили первые следы выгорания в форме иконок на панели задач. Пока что они выглядят как едва заметные тени, а не четкие контуры значков.

Команда Monitors Unboxed объясняет эффект неравномерным старением субпикселей. Со временем разные участки экрана изнашиваются с разной скоростью, особенно там, где долго отображаются одинаковые элементы.

Во время измерений также зафиксировали два небольших изменения:

точка белого немного сместилась

максимальная яркость на полном экране немного снизилась по сравнению с предыдущими проверками

О мониторе MSI MPG 321URX

MSI MPG 321URX — это 32-дюймовый 4K-монитор на базе панели QD-OLED с частотой 240 Гц. Модель имеет набор функций защиты OLED: автоматические циклы компенсации, алгоритмы ухода за пикселями и другие механизмы, которые должны уменьшать риск выгорания во время обычного использования.

Важно отметить, что этот эксперимент специально создан как «экстремальный» сценарий. В реальной жизни большинство пользователей работает со смешанным контентом — видео, играми, различными программами — где статические элементы меняются гораздо чаще.





Источник: videocardz