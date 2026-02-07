Выгорание OLED-панели за 2 года: что случилось с монитором после 3000 часов работы

Известный видеообозреватель Optimum опубликовал отчет о состоянии своего OLED-монитора LG после долгосрочного использования — более 3000 часов активной ежедневной работы. Результаты оказались обнадеживающими: выгорание есть, но оно минимальное и в реальной работе почти незаметно.





В отличие от лабораторных тестов с искусственными сценариями нагрузки, Optimum использовал монитор в обычных условиях в течение почти двух лет. Речь идет о 32-дюймовом двухрежимном OLED-мониторе LG со всеми штатными функциями защиты OLED, которые остались включенными с настройками по умолчанию.

Монитор работал с высокой яркостью — в пределах 80-100%. Основные сценарии использования включали три приложения с большим количеством статических элементов интерфейса: Fusion 360, DaVinci Resolve и Overwatch 2 (сейчас просто Overwatch). Именно статический интерфейс пользователя традиционно считают главным риском для OLED-панелей.

После 3000 часов работы автор провел проверку панели с помощью однородных серых и цветных тестовых экранов. В результате он обнаружил слабое выгорание лишь в нескольких зонах. Самый заметный след расположен в нижнем левом углу и точно совпадает с интерфейсом шкалы здоровья в Overwatch. Второй едва заметный артефакт виден только на синем фоне — он соответствует рамке карты игрока.





Эти изменения настолько незначительны, что их сложно заметить без внимательного осмотра. По словам Optimum, в повседневной работе выгорание не видно вообще, а для фото пришлось специально усиливать контраст, чтобы повреждения стали заметными для человеческого глаза. Эти результаты подтверждают предыдущие результаты тестирования OLED-монитора в рамках 15-месячного эксперимента.

По оценкам автора, за два года он провел в Overwatch около 400 часов — в среднем примерно 30 минут в день. Он отмечает, что более длительная ежедневная игра в одну и ту же игру может привести к более заметному выгоранию, особенно из-за статических HUD-элементов.

Optimum также поделился советами по снижению риска выгорания: использование темного режима в программах и скрытие панели задач. В то же время он признает, что скрытая панель задач подходит не всем, ведь может вредить производительности, если пользователь активно работает со многими программами.

