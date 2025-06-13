Выгорание OLED под микроскопом — результаты 15-месячного эксперимента

OLED-мониторы привлекают яркими цветами, глубокими черными оттенками и отличной контрастностью. Но над каждым таким экраном зависает призрак выгорания — страх всех, кто хоть раз видел остатки меню «Пуск» даже в полном экране YouTube. Но похоже, что новые модели держатся гораздо лучше, чем можно было представить. Чтобы доказать или опровергнуть это, автор канала Monitors Unboxed провел интересный 15-месячный эксперимент с реальным монитором, который пытались «замучить» обыденностью.

Видео показывает, как меняется OLED-монитор со временем — в течение 15 месяцев активного использования. Вкратце, в целом автор дает положительную оценку монитору MSI MPG 321URX. После длительного периода условий «наихудшего сценария» ключевые показатели монитора остались в норме.

Во время теста MSI MPG 321URX OLED-монитор ежедневно работал в режиме, который сами авторы назвали «агрессивным выгоранием». Тим Шиссер из Monitors Unboxed не намеренно вредил монитору — он просто пользовался им как обычной «офисной» панелью на LCD. Устройство использовалось преимущественно для работы, без фильмов на полный экран, поэтому статические элементы интерфейса Windows и постоянные приложения имели шанс оставить после себя след. И действительно, определенное выгорание произошло.

Суть метода проста: Windows 11 в светлой теме, без заставки, только с выключением экрана через 2 часа бездействия. Программы постоянно открыты в одних и тех же местах — на 95% времени браузер слева, текстовый редактор справа. График — 8 часов в день, 7 дней в неделю, 250 часов в месяц, то есть 3000 часов в год.

На видео можно увидеть, как выглядел монитор через 6, 9, 12 и 15 месяцев. Про 3 месяца почти не упоминают — проблем тогда почти не было. Отследить изменения по всем периодам не так уж и просто, поэтому авторы немного «усилили» изображение, чтобы было лучше видно, что именно изменилось. Учитывая компрессию YouTube, это оправдано.

Основные проблемы видны внизу экрана, где постоянно была панель задач Windows, и в вертикальных зонах, где постоянно были одни и те же окна. Также обнаружили изменения в цветах — больше всего пострадали зеленые субпиксели. Такие изменения в оттенках и контрастности, конечно, могут мешать тем, кто работает с цветом. Шиссер считает, что при таком темпе монитор потеряет необходимую точность где-то через 2-3 года.

Автор предполагает, что MSI MPG 321URX придется раньше заменить в профессиональной среде, где важна точность цветопередачи — примерно через 9 месяцев.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Но, как отмечают авторы, большинство пользователей вряд ли будут использовать свой OLED в столь «экстремальных» условиях. Для ежедневных задач монитор прослужит дольше и еще долго будет выглядеть прилично. Хотя, если вы дизайнер или цветокорректор, возможно, лучше присмотреться к вариантам на IPS.

Monitors Unboxed обещает и дальше обновлять информацию об этом тесте, так что следить будет интересно.

Источник: tomshardware